Mancano sempre meno giorni al lancio dei nuovi titoli Pokémon Scarlatto e Violetto. Le nuove esperienze principali sviluppate da Game Freak ci porteranno all’esplorazione di una nuova regione denominata Paldea e ricca di tante nuove storie e, ovviamente, tanti nuovi Pokémon inediti e forme regionali da catturare. In attesa di poter mettere le mani sui giochi, The Pokémon Company ci svela che questa nuova uscita verrà accompagnata anche da una patch day one parecchio importante.

La compagnia nipponica ha pubblicato in queste ore un ennesimo trailer di Pokémo Scarlatto e Violetto (li potete acquistare su Amazon) che ci mostra una serie di novità già note e qualche piccola anticipazione inedita. Ma la verrà notizia è arrivata poco dopo il rilascio di questi nuovi trailer, con The Pokémon Company che ha pubblicato una serie di informazioni molto utili per quanto riguarda il momento del lancio dei due nuovi giochi su Nintendo Switch.

Viene confermata la presenza di una day one patch, la quale sarà necessaria per tutti quei giocatori che desiderano giocare online a Pokémon Scarlatto e Violetto. In tutto questo la compagnia ci tiene a consigliare a tutti i giocatori di disporre di almeno 1 GB di spazio libero sulle proprie console Nintendo Switch, così da poter installare senza problemi questo importante aggiornamento fin dal lancio dei due titoli.

A dieci giorni esatti dal lancio dei nuovi titoli Pokémon è importante conoscere ogni dettaglio per arrivare ben preparati al day one. La patch in questione è fondamentale se si vuole godere degli elementi online presenti in Scarlatto e Violetto, e come abbiamo potuto scoprire in questi mesi c’è tanto da fare in compagnia di altri giocatori online, come scambiarsi i Pokémon o esplorare insieme la vasta regione open world di Padea. Vi ricordiamo, infine, che Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno il prossimo 18 novembre in esclusiva Nintendo Switch.