Il 2022 sarà sicuramente un anno da incorniciare per i possessori di Nintendo Switch. A chiudere questi 365 giorni decisamente incredibili a livello di giochi toccherà a Pokémon Scarlatto e Violetto, i due nuovi titoli del franchise, che saranno decisamente diversi rispetto alle precedenti iterazioni. E sono proprio i due giochi di Game Freak a guadagnarsi le recenti cronache, visto che non sono ancora usciti e hanno già infranto un record.

Come riportato online dall’utente Twitter Pierre485, che monitora le vendite dei videogiochi, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno già raggiunto un traguardo importante Come è stato possibile tutto ciò? Semplice: grazie ai pre-order. I dati dell’utente Twitter si riferiscono in realtà a un singolo negozio della prefettura di Niigata, in Giappone, ma danno una buona idea di quanto sia alta l’attesa per questi nuovi giochi.

Al momento, presso la catena COMG (e presso un solo punto vendita), i due nuovi giochi sono stati prenotati da oltre 1.200 persone. Questo dato permette ai due titoli di sorpassare anche il record di prenotazioni delle precedenti iterazioni della serie comparse su Nintendo Switch. Si tratta, insomma, di un vero e proprio successo per il colosso nipponico, che si prepara a lanciare probabilmente quello che sarà uno dei giochi più venduti su Nintendo Switch, secondo probabilmente solo a Splatoon 3, che in Giappone ha fatto registrare risultati decisamente poco ipotizzabili.

Pokemon S/V also surpassed the first 3 days of sales made by any Pokemon game on Switch with only pre-orders. 14 days before launch :

• Animal Crossing: New Horizons – 434

• Splatoon 3 – 497

• Smash Ultimate – 641

• Monster Hunter Rise – 797

• Pokemon Scarlet/Violet – 1208 pic.twitter.com/uHftqT872U — Pierre485 (@pierre485_) November 5, 2022

Come accennavamo in apertura, Pokémon Scarlatto e Violetto saranno l’ultima uscita di rilievo per Nintendo Switch prodotta direttamente dalla casa di Kyoto. I due giochi concluderanno un anno ricco di successi per la console ibrida, che a questo punto potrebbe seriamente andare in pensione nel corso dei prossimi mesi. Non è escluso, infatti, che nel 2023 il colosso nipponico decida di svelare al mondo la sua prossima piattaforma, salutando magari l’attuale hardware con il sequel di Breath of the Wild, che debutterà proprio a maggio del prossimo anno.