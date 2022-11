Non solo Koraidon e Miraidon all’interno della lista di Pokémon Leggendari presenti in Pokémon Scarlatto e Violetto. La regione di Paldea nasconde tante interessanti sorprese leggendarie tra i suoi alberi e le sue valli e tanti leggendari che hanno bisogno di un po’ di pazienza per venir catturati. All’interno di questa pagina scopriremo come catturare tutti i Pokémon leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Per completare il gioco al 100% ecco anche la nostra guida completa di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Koraidon & Miraidon

Partiamo subito con il parlare della coppia di leggendari che campeggia sulla copertina di questa nuova coppia di videogiochi.

Come catturare Koraidon

Koraidon è il pokémon leggendario esclusivo di Pokémon scarlatto ed è quello che funge da mount all’interno del titolo di Game Freak.

Per catturare Koraidon è necessario completare tutta la main quest del gioco per permettere al pokémon di cambiare forma e di aggiungersi quindi ai pokémon in grado di combattere.

Questo non è tutto però: all’interno di Pokémon Scarlatto è possibile catturare un secondo Koraidon: basterà tornare al laboratorio sul fondo del cratere dopo aver completato il gioco.

Come catturare Miraidon

Miraidon è il pokémon leggendario esclusivo di Pokémon Violetto e, anche in questo caso, è il pokémon che funge da mount per tutta la durata del gioco.

Catturare questo pokémon è semplice: basterà completare tutta la main quest del gioco per far si che il pokémon cambi forma, unendosi quindi ai pokémon capaci di lottare.

Volendo è anche possibile catturare un secondo esemplare di questo pokèmon: dopo la fine del gioco è necessario tornare al laboratorio sul fondo del cratere per trovare un’altro esemplare di questo pokémon.

Come catturare il quartetto leggendario

Gli altri leggendari di Scarlatto e violetto sono un quartetto di pokèmon (da qui il quartetto leggendario) conosciuti per essere veri e propri pokémon disastrosi. A chiamarli in questa maniera piuttosto curiosa sono direttmente gli NPC presenti all’interno del gioco.

Tutti i pokémon disastrosi del quartetto leggendario si trovano sommariamente seguendo lo stesso iter: si interagisce con tutti i paletti neri dotati di un aura colorata e ci si dirige al santuario corrispondente presente nella provincia sud del mondo di gioco.

Nel gioco esistono 32 paletti diversi, ecco una loro sommaria suddivisione:

Blu : zona nord est della mappa di gioco

: zona della mappa di gioco Viola : zona sud est della mappa di gioco

: zona della mappa di gioco Gialli : zona sud ovest della mappa di gioco

: zona della mappa di gioco Verdi: zona nord ovest della mappa di gioco

Wo Chien

Tipo: Erba/oscurità

Abilità: Tablets of ruin

Dove trovarlo: Grasswither Shrine, provincia sud

Come trovarlo: è necessario trovare per la mappa di gioco tutti i paletti neri con un aura di colore viola per poi dirigersi al santuario.

Chien Pao

Tipo: Ghiaccio/oscurità

Abilità: Sword of ruin

Dove trovarlo: Icerend Shrine, provincia ovest

Come trovarlo: è necessario trovare per la mappa di gioco tutti i paletti neri con un aura di colore giallo per poi dirigersi al santuario corrispondente.

Ting-Lu

Tipo: Terra/oscurità

Abilità: Vessel of ruin

Dove trovarlo: Groundblight Shrine, provincia sud

Come trovarlo: è necessario trovare per la mappa di gioco tutti i paletti neri con un aura di colore verde per poi dirigersi al santuario

Chi-Yu

Tipo: Fuoco/oscurità

Abilità: Beads of ruin

Dove trovarlo: Grasswither Shrine, provincia sud

Come trovarlo: è necessario trovare per la mappa di gioco tutti i paletti neri con un aura di colore blu per poi dirigersi al santuario