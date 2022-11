Pokémon Scarlatto e Violetto (qui la recensione) portano i giocatori nel vasto continente di Paldea, ricco di nuovi Pokémon, medaglie da ottenere ma soprattutto numerosi segreti da scoprire, MT da trovare e molto altro ancora. In questa guida completa all’avventura vi illustreremo la nuova struttura di gioco pensata per questi capitoli, cosa fare per procedere, come superare le palestre e la varie sfide che dovrete affrontare, quali sono i luoghi in cui catturare i Pokémon Leggendari, i metodi più efficaci per salire velocemente di livello, come potenziare al massimo Koraidon e tutto quello che vi serve per completare il Pokédex, e naturalmente il gioco, al 100%.

NOTA: la nostra soluzione completa è basata sulla versione Scarlatto, quindi varie situazioni e Pokémon differiscono dalla versione Violetto. In linea di massima però la guida va bene per entrambe le versioni.

Soluzione passo passo all’avventura

Il continente di Paldea è molto vasto e, dopo un breve prologo, potrete esplorarlo liberamente. La differenza di livello con Pokémon selvatici e allenatori di alcuni regioni però vi spingeranno a seguire un percorso consigliato. Percorso che noi in questa guida abbiamo illustrato spiegandovi passo passo come procedere al meglio. La trama principale di Pokémon Scarlatto e Violetto segue infatti questo percorso, ma a sua volta è suddivisa in 3 specifici cammini che si intersecheranno spesso nel corso del gioco e servono a potenziare la vostra cavalcatura, e quindi la possibilità di raggiungere determinate zone, ottenere le medaglie per sfidare la Lega, come nel più classico dei giochi Pokémon, sconfiggere il Team Star, per ottenere potenziamenti e MT. Completare tutti i percorsi serve anche a poter entrare dentro il cratere al centro di Paldea.

Di seguito trovate quindi un sommario a tutta l’avventura principale con la guida per superare le varie sfide proposte da ogni cammino.

Prologo – Dosilia

Seguite le indicazioni, prendete cappello e zaino e uscite di casa. Dopo che la mamma vi avrà consegnato lo SMART ROTOM, raggiungete la casa indicata. Prima di entrare raccogliete la POKÉBALL a sinistra tra gli alberi.

Scegliete uno starter tra:

Sprigatito (Erba)

(Erba) Fuecoco (Fuoco)

(Fuoco) Quaxly (Acqua)

Una volta scelto, prima di scendere in spiaggia a lottare con nemi raccogliete le POZIONI. Una a destra e una a sinistra della casa.

LOTTA – Nemi

POKEMON: Quaxly LV 5

Vinto lo scontro guardate in fondo a sinistra nella spiaggia per trovare una POKÉBALL. Ora seguite Nemi per incontrare la mamma e ricevere un PANINO e 5 POZIONI.

Seguite poi Nemi per raggiungere…

Sentiero di Dosilia

Dopo aver imparato a catturare i Pokemon guardate nell’erba intorno al sentiero per trovare POKÉBALL, REVITALIZZANTI, POZIONI, RIMEDI VARI e una CARAMELLA RARA a destra vicino al costone roccioso proprio all’inizio del sentiero. Riceverete da Nemi anche varie sfere per la cattura quindi non esitate mentre andare verso il faro.

Perlustrate la scogliera dopo la cut-scene e poi date il PANINO al pokémon misterioso. Seguitelo nella grotta fino ad uscire. Nemi vi consegnerà la MT 32 COMETE.

Raggiunto il faro dovrete combattere con:

LOTTA – Pepe

POKEMON: Skwovet LV 5

Otterrete la POKÉBALL DI KORAIDON.

Prima di salire in cima al faro, guardate dietro l’edificio per trovare un REVITALIZZANTE. Scesi dal faro non vi resta che proseguire verso la città.

Platia

Andate al centro PKM da Nemi e fate conoscenza con il nuovo sistema di creazione MT. Riceverete varie risorse per crearle e anche 5000 CREDITI LEGA.

Dietro la panchina vicino al laghetto poco prima di lasciare la città troverete la MT RIPOSO.

Procedete verso Mesopoli e sconfiggete almeno 4 allenatori per ottenere la MT TUONONDA, dal tizio in vestito di nero vicino al Centro PKM accanto alle porte della città.

Prima di entrare in città dovrete sfidare di nuovo Nemi.

LOTTA – Nemi

POKEMON: Quaxly LV 8, Pawmi LV 9

PREMIO: 3 revitalizzanti

Mesapoli

La città più grande del gioco, ricchissima di negozi di personalizzazione e oggetti. Esplorate pure, ma per andare avanti dovrete salire in cima alla lunga scalinata. Prima di farlo partirà uno scontro:

LOTTA – Team Star

POKEMON: Shroodle LV 8.

Otterrete una TERASFERA.

LOTTA – Team Star

POKEMON: Yungoos LV 8.

Accademia Arancia

Andate nella Mensa Scolastica e parlate con Pepe per sbloccare la missione: Il Sentiero Leggendario. Otterrete anche un SACCHETTO DI POLVOSTELLA. Riceverete inoltre una chiamata dalla misteriosa Cassiopea.

Andate nella Sala Professori e parlate con Nemi per avere informazioni sulle palestre e le medaglie sbloccando la missione: Il Cammino dei Campioni.

Recatevi infine in presidenza e potrete finalmente usare Koraidon come cavalcatura.

Dopo aver riposato in stanza recatevi al Campo Sportivo. Usciti dall’accademia, Cassiopea sbloccherá una nuova missione: Il viale della Polvere di Stelle.

Prima di partire però visitate l’aula di Biologia per scoprire che Zim vi fornirà ricompense ogni volta che registrerete sul Pokédex un certo numero di PKM:

30 specie:

In Infermeria invece farete la conoscenza di Mimosa, tornate spesso a parlarle quando succedono grandi avvenimenti durante la vostra avventura.

In Presidenza trovate Clavel. Tornate a parlare spesso anche con lui per aiutarlo a padroneggiare il linguaggio giovanile.

Infine a scuola potrete seguire diverse lezioni su lotta o storia che vi illustrano diverse funzionalità e un pochina di lore sul mondo di gioco.

I 3 percorsi: come funzionano?

Ora potrete finalmente muovervi liberamente per la mappa di gioco e seguire ognuna delle tre strade che avete sbloccato. Potete andare ovunque, ma come anticipato sarete bloccati dal livello dei vostri pkm e dalla vostra cavalcatura (nel nostro caso Koraidon) che al momento può solo camminare. Inoltre vi serviranno le medaglie delle palestre per catturare e controllare pkm di livello più alto. Prima di procedere nella guida, vediamo di specifico come funzionano i vari percorsi, cosa fare in ognuno di essi e cosa si ottiene.

Il Sentiero Leggendario (5 medaglie)

Questo percorso vi porterà ad affrontare diversi Pokémon dominanti, una versione potenziata e gigante di alcuni Pokémon base. Trovandoli e sconfiggendoli otterrete delle particolari spezie che servono a riportare Koraidon alla sua forma originaria. Inoltre ogni spezia vi darà accesso ad una nuova abilità che potenzia la vostra cavalcatura.

Questo cammino vi permetterà di ottenere medaglie e spezie che servono a sbloccare nuove abilità per Koraidon, dalla corsa al nuoto e molte altre ancora (quelle che erano le MN dei vecchio giochi pkm).

Il Cammino dei Campioni (8 medaglie)

Questo cammino segue quello classico di ogni gioco PKM, ovvero ottenere tutte le medaglie per affrontare la Lega. Per poter affrontare il capopalestra di ogni città, dovrete però prima affrontare gli esami della palestra, oltre che raggiungere la città designata. Parlate con il personaggio alla reception di ogni palestra per iniziare l’esame.

Affrontare questo cammino vi permette sia di ottenere medaglie per affrontare la lega che controllare e catturare pkm di livello più alto.

Il Viale della Polvere di Stelle (5 medaglie)

Questo percorso vi permette di affrontare i “cattivi” della storia. Dovrete eliminare un’intera base nemica suonando il gong fuori dalla recinzione e poi facendovi largo tra le sfide interne fino a raggiungere il capo. Dopo aver sconfitto l’allenatore all’esterno dovrete infatti combattere scegliendo solo 3 pkm della vostra squadra. Non dovrete però affrontare sfide con altri allenatori bensì affrontare pkm all’aperto premendo R per far uscire i vostri dalla pokéball. Dopo averne sconfitti 30 in meno di 10 minuti avrete accesso allo scontro con il capo del Team Star di zona.

Affrontare il viale vi permette di ottenere medaglie, materiali, MT e potenziare la macchina MT per crearne ancora di più.

Ora che sapete quello che vi aspetta, di seguito trovate la guida a tutti gli obiettivi dei percorsi. Abbiamo inserito informazioni sul livello consigliato di ogni obiettivo in modo che possiate valutare in che ordine affrontarli. Il nostro consiglio è quello di fare un mix continuo tra i vari percorsi alternando medaglie delle palestre, pkm dominanti e basi del team star.

Dominante della scogliera: Klawf

LIVELLO CONSIGLIATO: 20

Recatevi nel punto indicato e lo troverete attaccato ad una roccia. Salite sulla conformazione rocciosa dal lato destro per far partire lo scontro. Le mosse d’erba sono molto efficaci contro questo PKM. Quasi sconfitto scapperà e dovrete trovarlo di nuovo.

Scendete sotto la zona del combattimento per trovarlo e far partire un nuovo scontro ma stavolta avrete Pepe dalla vostra. Nel nuovo scontro Klawf avrá qualche statistica potenziata ma niente di più. Un paio di attacchi di tipo d’erba e crollerà.

Ora avrete accesso alla sua caverna, entrate e otterrete la SPEZIA NASCOSTA DOLCE. Date il panino a Koraidon e sbloccherete la mossa cavalcatura Corsa per muovervi più velocemente. Inoltre potrete abbattere gli alberi colpendoli e affrontando i Pokémon sopra di essi.

Dominante dei Cieli: Bombirdier

LIVELLO CONSIGLIATO: 20

Recatevi nel punto indicato per affrontare il Pokémon. Bombirdier è di tipo oscuro e volante, questo significa che con mosse elettro, ghiaccio, fata o roccia verrà giù come niente. Come al solito verso la fine dello scontro scapperà e voi dovete inseguirlo per combatterlo nuovamente potenziato dalla spezia. Lo scontro però è davvero semplice e Pepe vi aiuterà con un Nacli al livello 19.

Finito lo scontro otterrete la SPEZIA NASCOSTA AMARA. Come al solito date il panino preparato da Pepe a Koraidon in modo da potenziarlo. Questa volta otterrete la possibilità di navigare sull’acqua e potrete accedere a moltissime location della mappa aggiuntive.

Dominante del sottosuolo: Orthworm

LIVELLO CONSIGLIATO: 25

Recatevi nel punto indicato ed entrate nella grotta dietro la miniera per raggiungere il Pokémon dominante. Dovrete inseguirlo in groppa a Koraidon un po’ di volte prima di poterlo affrontare.

Sconfitto, scapperà in una grotta. Inseguitelo per riprendere la caccia con Koraidon di buca in buca. Quando si fermerà davanti ad una oarete di roccia scendete da Koraidon e date il via al nuovo scontro, ricordate che stavolta sarà potenziato dalla spezia, fortunatamente Pepe arriverà in vostro aiuto.

Ora avrete accesso alla sua caverna, entrate e otterrete la SPEZIA NASCOSTA SALATA. Date il panino a Koraidon per fargli imparare la mossa cavalcatura Balzo. Ora tenendo premuto il tasto B potrete saltare più in alto.

Dominante dei Sismi: Donphan

LIVELLO CONSIGLIATO: 40

Raggiunto il deserto indicato indicato sulla mappa, trovare il Pokémon dominante non sarà difficile visto che si tratta di un grosso Donphan (che cambia tipo a seconda della versione del gioco che avete). Con scarlatto affronterete un Donphan Terra/Lotta, mentre con Violetto vi toccherà un Donphan Terra/Acciaio. Le mosse erba, fata, volante e psico sono perfette per abbattere questo avversario che scapperà poco prima di essere sconfitto (se avete Violetto dovrete ricorrere a mosse di terra, fuoco o acqua). Inseguitelo nuovamente e date il via al secondo scontro con la sua versione potenziata, in questo caso Pepe vi aiuterà con uno Scovillain di livello 44.

Sconfitto otterrete la SPEZIA NASCOSTA ACIDA e un altro bel panino per Koraidon che stavolta apprenderà l’abilità planata, utile per spostarsi velocemente nella mappa.

Dominante dell’Inganno: Dondozo e Tatsugiri

LIVELLO CONSIGLIATO: 55

L’ultimo Pokémon dominante è in realtà doppio. Dopo aver raggiunto l’isola sulla mappa e aver interagito con Tatsugiri, partirà uno scontro con Dondozo che può essere facilmente sconfitto con mosse erba ed elettro. Sconfitto, apparirà il vero drago ovvero l’enorme Tatsugiri di prima. Colpitelo con mosse drago e fata per abbatterlo velocemente.

Sconfitto anche questo ultimo dominante otterrete la SPEZIA NASCOSTA PICCANTE. Una volta dato il panino a Koraidon otterrete l’abilità più utile di tutte ovvero la scalata che vi permetterà di arrampicarvi su ogni superficie rocciosa del gioco.

Il Sentiero Leggendario: Battaglia Finale

Per terminare il cammino leggendario c’è però ancora un altro passo da compiere ovvero tornare al faro dove avete incontrato Pepe per sfidarlo in una battaglia finale.

LOTTA – Pepe

POKEMON: Greedent LV 58, Scovillain LV 60, Garganacl LV 60, Toedscruel LV 61, Cloyster LV 59, Mabostiff LV 63.

Una volta sconfitto vi parlerà di entrare nel grande cratere al centro di Paldea, ma non potrete farlo finché non portate a termine anche gli altri percorsi (Team Star e Palestre) che trovate sempre in questa guida.

Palestra di Los Tazones

LIVELLO CONSIGLIATO: 20

La prima palestra da raggiungere è quella di Los Tazones alla destra della mappa, per provare a vincere la Medaglia Erba da Brassius.

Cose da vedere in città:

-Sculture di Brassius sparse per la città;

-Il labirinto erboso;

-L’area giochi con il castello in legno colorato;

-La piscina;

-Il mulino a vento;

L’esame della palestra di Los Tazones

L’esame della palestra consiste nella raccolta dei Sunflora. Dovrete trovarne 10 e poi portarli in piazza. Se visiterete tutti i luoghi indicati nella sezione precedente ne troverete tantissimi. Basta avvicinarsi ad essi ed interagire con loro. Qualcuno di essi vi sfiderà, si tratta di una battaglia semplice contro un pkm di livello 14. Una volta consegnati potrete tornare in palestra e sfidare Brassius, il livello consigliato per la lotta è il 20.

LOTTA – Brassius

POKEMON: Petilil LV 16, Smoliv LV 16, Sudowoodoo LV 17.

Otterrete la Medaglia Erba, per controllare e catturare pkm fino al livello 25 e la MT020 APRIPISTA.

Palestra di Leudapoli

LIVELLO CONSIGLIATO: 25

La seconda palestra da raggiungere è quella di Leudapoli che si raggiunge seguendo il sentiero dopo la base Team Star precedente. Qui potrete vincere la Medaglia Elettro da Kissara.

Cose da vedere in città:

-Al centro c’è una ragazza che vi darà un Hunter se le darete un Pincurchin;

-Immobiliare Paldea;

-Il faro;

-Palestra di Leudapoli

L’esame della palestra di Leudapoli

L’esame della palestra consiste nel partecipare a un programma con Kissara. In pratica dovrete giocare a nascondino con il preside dell’accademia Arancia e trovarlo per 3 volte. E ogni volta che lo troverete partirà una lotta.

Seduto al primo tavolo sulla destra;

LOTTA – Pokéfanatico

POKEMON: Luxio LV 22.

Al posto della commessa del Centro Pokémon a sinistra;

LOTTA – Pokéfanatico

POKEMON: Tynamo LV 22, Flaaffy LV 22.

Seduto sulla barca alla destra dell’inquadratura.

E con questo la prova è superata e potrete sfidare Kissara.

LOTTA – Kissara

POKEMON: Wattrel LV 23, Luxio LV 23, Bellibolt LV 23, Mismagius LV 24.

Otterrete la Medaglia Elettro, per controllare e catturare pkm fino al livello 30 e la MT048 INVERTIVOLT.

IN ARRIVO ALTRE PALESTRE…

Base della divisione fuoco: Schedar

LIVELLO CONSIGLIATO: 25

Parlate con un membro del team fuori dalle porte.

LOTTA – Team Star

POKEMON: Houndour LV 25.

Ora interagite con la porta ma fate attenzione perché potrete sfidare il Team Star solo con i primi 3 pkm della vostra squadra. Come detto, dovrete semplicemente andare in giro e premere R per abbattere i numerosi pkm avversari. Dovrete abbatterne 30 in 10 minuti, se avete un pkm del tipo opposto (e quindi acqua) eliminerete tutti in pochissimo tempo.

LOTTA – Pruna

POKEMON: Torkoal LV 27, Revavroom LV 26.

Sconfitta, otterrete la medaglia Team e la MT038 NITROCARICA. Otterrete inoltre 5000 crediti lega, diversi materiali e potrete creare più tipologie di MT con la macchina MT.

Base della divisione veleno: Tsih

LIVELLO CONSIGLIATO: 30

Avvicinatevi alle porte per dare il via allo scontro.

LOTTA – Gaetano

POKEMON: Gulpin LV 30, Shroodle LV 31.

Ora interagite con la porta ma fate attenzione perché potrete sfidare il Team Star solo con i primi 3 pkm della vostra squadra. Ora dovrete semplicemente andare in giro e premere R per abbattere i numerosi pkm selvatici avversari. Dovrete abbatterne 30 in 10 minuti, se avete un pkm del tipo opposto eliminerete tutti in pochissimo tempo.

LOTTA – Henzo

POKEMON: Skuntank LV 32, Revavroom LV 33, Muk LV 32, Revavroom LV 32.

Sconfitto, otterrete la medaglia Team e la MT102 SPORCOLANCIO. Otterrete inoltre 6000 crediti lega, diversi materiali e potrete creare più tipologie di MT con la macchina MT.

IN ARRIVO ALTRE BASI…