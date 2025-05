Le prime immagini di Pokémon Scarlatto e Violetto su Switch 2 non convincono

Nel silenzio delle polemiche che per quasi tre anni hanno accompagnato Pokémon Scarlatto e Violetto che potete trovare in offerta su Amazon), Nintendo ha finalmente mostrato un assaggio del futuro della serie su Switch 2. Due screenshot in risoluzione 4K sono stati diffusi dalla casa di Kyoto, offrendo uno sguardo preliminare su come apparirà l'esperienza di gioco sulla nuova console. Un tentativo di redenzione che arriva dopo le aspre critiche ricevute al lancio, quando molti giocatori si trovarono davanti a un mondo aperto che prometteva meraviglie ma consegnava un'esperienza tecnicamente claudicante, con cali di framerate, texture a bassa risoluzione e problemi di caricamento che hanno compromesso l'immersione.

La mossa di Nintendo si inserisce in una strategia più ampia di transizione verso la prossima generazione hardware. L'azienda giapponese ha infatti confermato che diversi titoli dell'attuale Switch, inclusi appunto Pokémon Scarlatto e Violetto, riceveranno un aggiornamento gratuito per migliorare non solo la qualità visiva, ma anche il framerate e le prestazioni generali. Una notizia accolta positivamente dalla comunità, abituata a dover spesso pagare per contenuti aggiuntivi o versioni migliorate.

Le reazioni della community all'annuncio non si sono fatte attendere, mostrando un panorama di opinioni contrastanti. Su Reddit, molti appassionati hanno espresso scetticismo riguardo all'effettivo miglioramento visivo. "Non aveva bisogno di un upgrade, ma di un nuovo art director", ha commentato ironicamente un utente, sottolineando come il problema non fosse solo tecnico ma anche artistico. "Resta comunque un gioco brutto", ha aggiunto un altro, mettendo in discussione le scelte estetiche fondamentali del titolo.

Non sono mancate però voci più ottimistiche. Diversi fan hanno apprezzato la gratuità dell'aggiornamento, evidenziando come Nintendo avrebbe potuto facilmente richiedere un pagamento supplementare. Alcuni hanno anche notato dettagli promettenti negli screenshot condivisi, come un apparente aumento del numero di Pokémon presenti contemporaneamente nelle aree di gioco, suggerendo che l'upgrade potrebbe rendere il mondo di gioco più vivo e immersivo.

Gli screenshot pubblicati mostrano due diverse location popolate da vari Pokémon, con una risoluzione dichiarata di 4K. Tuttavia, alcuni osservatori più attenti hanno sollevato dubbi sulla capacità della Switch 2 di supportare un output nativo in 4K, ipotizzando che le immagini possano rappresentare una versione upscalata piuttosto che renderizzata nativamente a quella risoluzione. Una questione tecnica non secondaria che solo il rilascio effettivo dell'hardware potrà chiarire definitivamente.

Al momento del lancio nel 2022, Scarlatto e Violetto avevano suscitato reazioni contrastanti: da un lato l'apprezzamento per le novità introdotte nel gameplay e la struttura open world, dall'altro la forte delusione per un comparto tecnico ritenuto insufficiente persino per gli standard della Switch originale. Molti fan avevano ipotizzato che i titoli fossero stati pubblicati prematuramente, prima di una necessaria fase di ottimizzazione.

Questa mossa di Nintendo si inserisce in un contesto più ampio legato al lancio della Switch 2, con l'azienda impegnata ad assicurare una transizione fluida tra le generazioni hardware. La retrocompatibilità sarà un elemento chiave della strategia commerciale, con un catalogo di titoli aggiornati gratuitamente che rappresenteranno un incentivo importante per i possessori dell'attuale console desiderosi di passare alla nuova piattaforma senza perdere l'accesso ai giochi già acquistati.

Resta da vedere se questo aggiornamento riuscirà effettivamente a conquistare nuovamente i giocatori delusi dall'esperienza originale. La promessa di un mondo più fluido, visivamente raffinato e potenzialmente più popolato di creature è allettante, ma solo l'esperienza diretta potrà confermare se Nintendo sia riuscita a mantenere le aspettative generate da questi primi assaggi in alta risoluzione.