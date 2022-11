Per trovare le mosse più forti di Pokémon Scarlatto e Violetto da far apprendere ai vostri Pokémon dovrete esplorare parecchio. Questa guida alle oltre 100 MT nascoste nel gioco vi aiuterà però a faticare molto meno. Prima di svelarvi la loro posizione esatta però dovete un po’ di informazioni per chi non conosce le MT. Dette anche Macchine Tecniche sono mosse che possono essere insegnate ai Pokémon del tipo corrispondente. Di seguito trovate una lista che mostra dove trovarle tutte con alcuni punti della mappa che vi aiuteranno nella ricerca.

Pokémon Scarlatto e Violetto | Posizione di tutte le MT

Protezione: Area 1 Sud, vicino ad un masso.

Stordiraggio: Area 3 Sud, in uno spiazzo.

Metronomo: Sulla torre di vedetta dell’Area 3 Sud.

Colpo Basso: Area 3 Sud, in una voragine.

Battiterra: Area 3 Sud, vicino alla precedente MT, passate sotto l’arco roccioso e la troverete vicino alla roccia centrale.

Fascino: Area 3 Sud, sempre nella zona delle MT precedenti.

Ventogelato: Area 3 Sud, sempre nella zona delle MT precedenti, vicino al cartello per Los Tazones che vi riporta fuori dalla voragine. Oppure sulla cima del faro di Leudapoli.

Velenocoda: nel labirinto erboso di Los Tazones.

Baratto: a Los Tazones nell’area giochi, sopra la struttura in legno colorata.

Apripista: ottenete la Medaglia Erba.

Giornodisole: sul muro roccioso intorno a Los Tazones.

Lancio: vicino alla scultura a forma di conchiglia dentro Los Tazones, praticamente sotto alla precedente MT.

Nitrocarica: sconfiggete Pruna del Team Star.

Velenocoda: Area est 1, in uno spiazzo verde dietro un cumulo di rocce.

Campo psichico: sotto l’albero vicino al centro Pokèmon sulla strada che collega il campo fuoco del Team Star con la città successiva.

Fielepunte: nelle rovine poco fuori da Leudapoli, su una cassa.

Fogliamagica: poco a sud delle rovine citate nella MT precedente.

Surf: nel punto mostrato di Leudapoli.

Ventoincoda: nel punto mostrato di Leudapoli.

Riflesso: nel punto mostrato di Leudapoli.

Invertivolt: sconfiggete Kissara a Leudapoli.

Entomoblocco: nel punto mostrato di Leudapoli.

Campo elettrico: nel punto mostrato di Leudapoli.

Codadrago: Area Est 3 nel punto mostrato.

Sporcolancio: sconfiggete Henzo del team star.

Schiacciacorpo: in cima alle rovine a sud di Mesturia.

Elettromistero: sulla collina fuori Mesturia.

IN ARRIVO…