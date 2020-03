Pokémon Spada e Scudo: un nuovo evento introdurrà creature esclusive

È iniziato un nuovissimo evento in Pokémon Spada e Scudo: tutti gli allenatori potranno catturare delle creature a dir poco esclusive. L’iniziativa in questione è denominata “Evento di completamento del Pokédex”, è già attiva e lo sarà fino al prossimo giovedì 25 marzo (00:59 ore italiane). Queste mitiche creature, quasi introvabili nelle battaglie dei Raid, si faranno largo superando uno spartiacque virtuale raggiungendo così la versione alternativa del gioco. Alcuni Pokémon rari ed esclusivi presenti nella versione precedente di Pokémon Scudo saranno, quindi, ottenibili in Pokémon Spada e viceversa.

Gli allenatori dovranno armarsi di pazienza poiché le creature in questione non appariranno normalmente nelle Terre di Galar: per avere chance di catturarli bisognerà misurarsi all’interno dei Max Raid. Tra le creature in questione segnaliamo l’arrivo di Ponyta di Galar e Corsola di Galar ottenibili attualmente in Pokémon Spada, mentre gli allenatori di Pokémon Scudo avranno la possibilità di affrontare e catturare Daruma di Galar e Farfetch’d di Galar.

Altre novità sono disponibili per quanto riguarda i Max Raid. Quest’ultimi ricompenseranno i giocatori con una nuova serie di premi rari, tra i quali alcuni fossili difficilmente reperibili. Se ai vostri Pokédex manca ancora qualcosa, allora, affrettatevi subito, questo è il momento ideale per collezionarli tutti.

Infine, vi ricordiamo che dopo l’arrivo di Mewtwo sono arrivati anche Snorlax, Machamp e Gengar in forma Gigamax, presenti nei Raid di Pokémon Spada e Scudo sino al prossimo 25 marzo 2020. Tra le novità future abbiamo Zarude, un Pokémon misterioso presentato da Game Freak attraverso un breve video in cui ci viene mostrata la creatura di tipo erba buio. Prima di abbandonare questa pagina, fateci sapere la vostra sul nuovo evento di Pokémon Spada e Scudo.