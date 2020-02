Pokémon Spada e Scudo: rivelato il nuovo Pokémon misterioso Zarude

Come ben sappiamo oggi è il Pokémon Day, e per festeggiare il compleanno del famoso brand, Nintendo ha proposto diverse iniziative. Per prima cosa è disponibile a partire da oggi su Netflix “Mewtwo colpisce ancora l’evoluzione“, Remake in CGI del famoso film uscito nel 1998 che sicuramente molti di voi ricorderanno ancora. Su Pokémon Go sono invece disponibili i Pokémon cloni, presenti anch’essi nella pellicola poco citata ed infine su Pokémon Spada e Scudo, usciti per Nintendo Switch lo scorso novembre, sono stati rilasciati diversi aggiornamenti e novità.

Innanzitutto ricordiamo la notizia della presenza di Mewtwo e degli starter della regione di Kanto come Raid Battle a partire da oggi, ma la notizia più importante, uscita diverse ore fa riguarda Zarude, il nuovo Pokémon inedito misterioso. Game Freak infatti ha rilasciato un breve filmato dove ci viene mostrata la creatura. Zarude è di tipo erba buio e dispone dell’abilità Fogliamanto e, come possiamo notare dal video gameplay ufficiale, molto probabilmente si servirà di tale abilità per avere un discreto vantaggio durante le lotte Pokémon. Qui di seguito potete gustare il trailer citato poco fa.

Zarude, lo “Scimmialigna” sarà inoltre il protagonista del 23esimo lungometraggio chiamato “Pokémon il Film: Coco”, con una premiere mondiale che sarà trasmessa in Giappone proprio oggi alla mezzanotte italiana. Il mostriciattolo risulta essere davvero bello esteticamente e sicuramente farà felici tutti gli appassionati del brand. Ricordiamo infine che Pokémon Spada e Scudo sarà aggiornato quest’anno con due diverse espansioni, l’isola solitaria dell’armatura e le terre innevate della corona, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Cosa ne pensate di questo nuovo Pokémon? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordiamo infine che per ora ci sono pochi dettagli su Zarude, ma gli sviluppatori ci tengono a precisare che presto verranno rivelati ulteriori dettagli, magari in un nuovo Nintendo Direct?.