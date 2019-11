Pokémon Spada e Scudo: hacker inserisce i Pokémon mancanti

Il lancio di Pokémon Spada e Scudo è avvenuto solamente lo scorso venerdì, e finalmente gli appassionati delle creature collezionabili di Game Freak hanno potuto finalmente iniziare la nuovo avventura nella regione di Galar. Una delle più grandi critiche che i giocatori hanno mosso al team di sviluppo prima dell’uscita, era però rivolta alla mancanza di molti dei Pokémon all’interno del PokèDex di ottava generazione.

Al momento, SciresM, un membro di Project Pokemon e della community di hacker di Nintendo Switch, è riuscito ad importare con successo uno dei Pokémon che non è presente all’interno Pokemon Spada e Scudo. Ci teniamo a dire che nonostante si possa ottenere questo Pokémon assente in entrambe le versioni dei giochi, l’uso di questi Pokémon è a rischio ban se usati con il gioco connesso ad internet.

Well, that wasn't so hard. Needs a ton more work, of course, but it's pretty cool to see it functioning. pic.twitter.com/KYm1nkMsXO — Michael (@SciresM) November 18, 2019

In questo caso l’hacker è riuscito a inserire Omastar nel gioco, e nonostante si riesca a portare il Pokémon in battaglia, alcune delle sue animazioni risultano non proprio ben funzionanti; al netto di tutto ciò Omastar è comunque in grado di terminare e vincere una battaglia. Infine si può notare come le statistiche del Pokémon Spirale non siano accurate in quanto basate su uno Yamper modificato, ma SciresM conferma che è possibile modificare manualmente le sue statistiche all’interno del codice di gioco.

Insomma, la riduzione del PokéDex della regione di Galar sembra che rimarrà un tema su cui gli appassionati di Pokémon avranno da dibattere ancora per molto. Cosa pensate del lavoro che sta venendo fatto da questo hacker? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.