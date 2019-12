Pokémon Spada e Scudo: continua il dominio nelle vendite

Lo scorso mese, più precisamente il 15 novembre, la compagnia di sviluppo Game Freak ha finalmente rilasciato gli attesissimi Pokémon Spada e Scudo, disponibili in esclusiva per Nintendo Switch e primi titoli in assoluto della serie principale ad arrivare su console casalinga.

Il titolo, sin dal suo esordio, ha registrato vendite strabilianti in tutto il mondo, riuscendo ad arrivare all’incredibile cifra di milioni di copie vendute.

In particolare, durante la giornata di oggi sono state pubblicate le vendite software settimanali per il mercato giapponese. In cima alle classifiche spuntano ancora Pokémon Spada e Scudo, con ben 201’838 copie vendute, arrivando così ad un totale di 2,224,881 copie a nemmeno un mese dalla sua uscita. Seguono poi subito dopo Luigi’s Mansion, con 34,122 copie vendute, e infine al terzo podio Ring Fit Adventure, con 16’128 copie vendute. Parallelamente a questi, continuano inesorabilmente le vendite registrate dalla console, Nintendo Switch, con ben 188,501 unità vendute, contro le 41,401 unità di PlayStation 4.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, che siamo certi non tarderanno a venire, continuando in questo senso ancora per diverse settimane a venire. E voi, state giocando a questo nuovo episodio? Quale versione avete scelto, in particolare? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!