Pokémon Spada e Scudo: un leak svela nuovi Pokémon ed evoluzioni

Pokémon Spada e Pokémon Scudo porteranno ai giocatori molte nuove creature: un leak ha svelato quali saranno i Pokémon e le loro evoluzioni!

Pokémon Spada e Scudo sono certamente tra i titoli più attesi di Nintendo Switch. La nuova generazione dei mostriciattoli tascabili di Game Freak approderà sull’ibrida Nintendo a fine anno, ma per ora non sappiamo molto dei Pokémon che ne faranno parte: sono infatti stati mostrati solo gli starter, durante la prima presentazione del gioco, e Meltan, già conosciuto dai tempi di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!. Già sappiamo, però, che ci sarà un Nintendo Direct dedicato a breve (qui la data), durante il quale potremo per certo sapere qualcosa di più su Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Nel caso nel quale non siate in gradi resistere, però, sarete felici di sapere che un leak ha svelato nuove informazioni. Si tratta ovviamente di un rumor non confermato, non di informazioni ufficiali, ma potrete giudicare voi stessi se è credibile o meno.

Secondo quanto riportato, all’interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo sarà possibile trovare 133 nuove creature. Inoltre, sono stati svelate nuove evoluzioni di Pokémon già noti; vediamole insieme:

854 Quakeon da Eevee

855 Titaneon da Eevee

905 Graboon da Passimian

906 Dunsprite da Dunsparce

907 Currachnid da Galvantula

908 Goosh da Swanna

909 Infatuave da Luvdisc

910 Tuskord da Donphan

911 Marveline da Meowstic

912 Sangorutang da Oranguru

913 Goregon da Druddigon

914 Pandominate da Pangoro

915 Bascrap da Basculin

916 Climake da Castform

917 Napiat da Arbok

918 Fyuming da Weezing

919 Rewop da Rotom

920 Fuegasus da Rapidash

921 Sumongous da Hariyama

922 Heliozard da Heliolisk

A questo indirizzo, inoltre, è presente un’immagine con tutti i nomi dei 133 nuovi Pokémon, con tanto di tipo. Lo ripetiamo, si tratta unicamente di un rumor e non è quindi detto che le informazioni siano corrette. Diteci, però, voi cosa ne pensate? Le ritenete credibili, oppure qualcosa non vi torna?