Pokémon Spada e Scudo: ecco la data del Nintendo Direct dedicato

Pokémon Spada e Scudo saranno al centro della scena in un Nintendo Direct dedicato: ecco la data annunciata dalla casa di Kyoto.

Con l’avvicinarsi dell’E3 2019, iniziano a spuntare sempre più rumor e sempre più conferme sui giochi e sulle conferenze di inizio giugno. Oggi abbiamo scoperto che, a breve, Death Stranding riceverà un nuovo trailer e, secondo un leak, anche The Last of Us Part II sarà dei nostri molto presto. Se Sony, che non partecipa all’E3 2019, ha tanto da mostrare, è sicuro che i diretti concorrenti abbiamo ancora più frecce al proprio arco. Infatti, Nintendo ha ora annunciato un Nintendo Direct dedicato completamente a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, gli ultimi capitoli della saga di Game Freak nata negli anni novanta.

È stato detto che il Direct durerà circa 15 minuti, quindi è altamente probabile che, come in occasione di quello dedicato a Super Mario Maker 2, non ci sarà spazio per parlare di altro. La data da segnarsi sul calendario è il 5 giugno 2019 alle 15.00, ora italiana. Sappiamo inoltre che la casa di Kyoto terrà una presentazione (dal contenuto ancora non chiarito) chiamata “Pokémon Business Strategy” che avrà il luogo il 28 e il 29 maggio: pare quindi che il publisher si stia preparando per fare le cose in grande stile.

Per ora è stato mostrato molto poco di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, sopratutto per quanto riguarda la nuova generazione di creature tascabili: sono stati mostrati unicamente gli starter nelle loro forme base. È probabile quindi che la presentazione del Nintendo Direct del 5 giugno ci mostrerà molte cose nuove.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno ottenuto un proprio spazio dedicato: si tratta di una scelta perfettamente comprensibile ma con un risvolto interessante; avendo già trattato dei mostriciattoli di Game Freak, Nintendo avrà più spazio da dedicare ad altro durante il Nintendo Direct del 11 giugno (qui gli orari degli eventi dell’E3 2019, regolarmente aggiornati). Diteci, voi cosa sperate venga mostrato a questo evento?