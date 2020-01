Pokémon Spada e Scudo: arrivano i Raid di Lapras e Alcremie

Tra le esclusive di Nintendo Switch uscite nel corso dell’anno appena concluso, sicuramente una di spicco è stata Pokémon Spada e Scudo. Ci eravamo lasciati giusto ieri con il nuovo Pokémon Direct, che ha dato diverse indicazioni sul futuro del franchise, e di Pokémon Spada e Scudo in particolare.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono disponibili i nuovi Raid Gigamax per Pokémon Spada e Scudo, rispettivamente di Lapras, Alcremie, Appletun, Flapple e Coalossal. Questi raid sono disponibili a partire da adesso e fino alle prime settimane di febbraio.

Vi ricordiamo che entrambi i titoli sono disponibili in esclusiva per Nintendo Switch. Durante i prossimi mesi, inoltre, sono previsti gli Expansion Pass rispettivamente per Pokémon Spada e Scudo, che aggiungeranno contenuti nuovi e inediti al gioco originale, al prezzo di 30 euro ciascuno. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Game Freak, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane.

