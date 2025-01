Pokémon TCG Pocket: arrivano finalmente gli scambi, ecco come funzioneranno

Pokémon TCG Pocket introdurrà la funzione di scambio di carte tra giocatori, richiesta a gran voce sin dal debutto del gioco, entro gennaio 2025, con alcune importanti limitazioni. Gli sviluppatori a tal proposito hanno rivelato nuovi dettagli su questa attesa funzionalità del gioco per dispositivi iOS e Android, preannunciando le regole sul suo funzionamento.

Lo scambio di carte è una caratteristica fondamentale dei giochi Pokémon, ma c'è da dire che le restrizioni annunciate hanno suscitato reazioni contrastanti tra i giocatori.

I principali aspetti della nuova funzionalità annunciati per ora sono:

Gli scambi saranno possibili solo tra amici aggiunti nel gioco

aggiunti nel gioco Si potranno scambiare solo carte della stessa rarità

Saranno disponibili per lo scambio solo alcune carte delle espansioni Geni Supremi e Isola Misteriosa (non sappiamo ancora quali)

delle espansioni Geni Supremi e Isola Misteriosa (non sappiamo ancora quali) Lo scambio sarà limitato a carte di rarità da 1 a 4 rombi e 1 stella

L'operazione consumerà alcuni oggetti di gioco (non è stato specificato se clessidre o una nuova valuta apposita)

La limitazione agli scambi solo tra amici è stata generalmente ben accolta. Più controversa, invece, la restrizione sulle rarità, che impedirà di scambiare carte di rarità diverse o superiori alle 4 stelle; in nostra opinione, invece, c'era da aspettarselo, d'altronde quanto sarebbe stato impari scambiare una carta Ex (magari pure speciale) con una carta banale come un Pidgeot?

Anche il consumo di oggetti per effettuare gli scambi non è stato accolto positivamente da tutti, sebbene sembri si tratterà di polvere iride, una risorsa relativamente facile da ottenere nel gioco.

Gli sviluppatori di Pokémon TCG Pocket hanno invitato i giocatori a provare la nuova funzionalità una volta disponibile e a fornire feedback, affermando:

"Grazie a tutti per i vostri immediati commenti su questo argomento! Le vostre preoccupazioni sono ben accolte. Una volta che questa funzione sarà disponibile, vorrei invitare tutti a provarla e inviare feedback. In questo modo il gioco potrà continuare ad evolversi in modo piacevole per tutti".

Pokémon TCG Pocket è disponibile su iOS e Android dal 30 ottobre 2024. Oltre all'introduzione degli scambi, gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo di un nuovo set di espansione dopo Isola Misteriosa sempre entro questo mese, promettendo ulteriori importanti novità per il gioco.

Rimaniamo, quindi, in attesa di poter testare concretamente la nuova funzionalità di scambio, nella speranza che il feedback dei giocatori possa portare a miglioramenti e all'allentamento di alcune delle restrizioni annunciate. Nel mentre vi invitiamo a leggere le nostre numerose guide su Pokémon TCG Pocket, dove potrete scoprire alcuni dei migliori mazzi e molto altro!