Pokémon TCG Pocket: la Guida Completa

Pokémon TCG Pocket è una nuova versione del Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon creata da DeNA per smartphone android e iOS, un'app gratuita in grado di fornire l'esperienza di gioco classica del GCC ma in un formato, appunto, più "pocket": carte da collezionare con rarità esclusive, lotte contro altri giocatori e... presto anche gli scambi.

In questa guida vi diamo tutti i consigli utili e trucchi del mestiere per godervi l'esperienza di Pokémon TCG Pocket al meglio, tra guide ai migliori mazzi, alla scoperta dei segreti, delle funzioni e delle risorse più utili.

Pokémon TCG Pocket: guide utili

Pokémon TCG Pocket: trucchi e consigli utili

In questa sezione della guida, esploreremo trucchi e consigli utili per giocare al meglio Pokémon TCG Pocket, approfittando di risorse e ricompense.

Riscatta bustine e carte gratis

Dopo il tutorial di gioco, in generale è possibile aprire solo 2 bustine di carte gratis consumando ogni volta la barra della stamina, dato che questa si riempie in 12 ore. Utilizzando il Pass Premium, è possibile aprire un terzo pacchetto aggiuntivo ogni giorno. Più bustine aprite, più accumulate Punti Busta, una risorsa che può essere scambiata per una carta a piacere: più la carta ha rarità elevata, maggiore sarà il suo costo.

Se si vogliono aprire più bustine di quelle concesse gratuitamente, si può sopperire a questa necessità utilizzando le Clessidre e i Pokélingotti. In questa guida vi spieghiamo meglio come ottenere più Clessidre tramite eventi, missioni e ricompense; invece i Lingotti sono una valuta virtuale acquisibile per la maggior parte delle volte tramite lo shop, salvo ricompense particolari.

Un altro metodo per ottenere carte gratis è la Pesca Misteriosa, di cui abbiamo scritto una guida più approfondita qui. Tramite di essa è possibile spendere Energia Misteriosa (risorse a forma di cuori dorati) per pescare una singola carta casuale da una bustina aperta da un altro giocatore. Se non avete abbastanza Energia Misteriosa, potete spendere Clessidre Dorate per ricaricarla.

Infine, Eventi e sfide di gioco possono dare accesso a ricompense come carte o addirittura dare in noleggio mazzi, utili per sperimentare le combinazioni di carte e di meccaniche.

Attenzione a risorse e valute di gioco

Risorse e valute di gioco possono essere spese per attivare diverse funzioni di Pokémon TCG Pocket. Di seguito vi indichiamo il loro utilizzo.

Pokélingotti , ottenibili principalmente acquistandoli con soldi veri nello shop, possono essere utilizzati per riscattare gli emblemi da mostrare sul profilo, o per rimpiazzare la mancanza di Clessidre.

, ottenibili principalmente acquistandoli con soldi veri nello shop, possono essere utilizzati per riscattare gli emblemi da mostrare sul profilo, o per rimpiazzare la mancanza di Clessidre. Buono Negozio , riscattabili completando missioni, oppure ricevendo Grazie e Mi Piace dagli altri giocatori. Possono essere spesi per ottenere oggetti cosmetici e accessori.

, riscattabili completando missioni, oppure ricevendo e dagli altri giocatori. Possono essere spesi per ottenere oggetti cosmetici e accessori. Buono Negozio Speciale , ottenibile consumando carte di rarità speciali se se ne hanno a disposizione almeno 3 dello stesso tipo, consente di riscattare accessori particolari.

, ottenibile consumando carte di rarità speciali se se ne hanno a disposizione almeno 3 dello stesso tipo, consente di riscattare accessori particolari. Buono Emblema , ottenibile completando le missioni, possono essere spesi per riscattare emblemi con cui decorare il profilo.

, ottenibile completando le missioni, possono essere spesi per riscattare emblemi con cui decorare il profilo. Buono Premium , se in possesso del Pass Premium, si ottiene attraverso il completamento delle missioni Premium e consente di ottenere accessori e carte promo.

, se in possesso del Pass Premium, si ottiene attraverso il completamento delle missioni Premium e consente di ottenere accessori e carte promo. Buono Futuro , si ottiene come premio per il log-in, la sua funzione è ancora ignota.

, si ottiene come premio per il log-in, la sua funzione è ancora ignota. Clessidra Buste , si ottiene dalle missioni e dalle ricompense, se consumata manda avanti di 1 ora la barra di completamento delle bustine gratis.

, si ottiene dalle missioni e dalle ricompense, se consumata manda avanti di 1 ora la barra di completamento delle bustine gratis. Clessidra Misteriosa , si ottiene dalle missioni e dalle ricompense, se consumata riduce di un'ora l'attesa per la pesca misteriosa.

, si ottiene dalle missioni e dalle ricompense, se consumata riduce di un'ora l'attesa per la pesca misteriosa. Orologio Ripristino , si ottiene attraverso le missioni e consente di riattivare una Pesca Misteriosa non più valida.

, si ottiene attraverso le missioni e consente di riattivare una Pesca Misteriosa non più valida. Punti Busta , si ottengono spacchettando bustine e possono essere scambiati per carte a piacere: più la carta è rara, più costa PB.

, si ottengono spacchettando bustine e possono essere scambiati per carte a piacere: più la carta è rara, più costa PB. Sabbialuce, puoi ottenere questa risorsa ottenendo carte o completando missioni, e viene spesa per applicare effetti speciali sulle carte.

Usa un solo Tipo (per ora)

Al di là del Tipo Incolore che può avvalersi di qualsiasi Energia, in Pokémon TCG Pocket è macchinoso e controproducente avvalersi di mazzi che sfruttino più tipi elementali delle creature... per ora. Avere un mazzo di sole 20 carte e avere a disposizione una sola energia a turno, costringe purtroppo a sviluppare strategie molto immediate e poco arzigogolate: puntate solo su un colore e traetene il massimo.

Controlla le debolezze

In Pokémon TCG Pocket contano molto le debolezze delle carte Pokémon: se una particolare creatura ha un elemento come debolezza, le carte di quell'elemento gli faranno 20 danni in più. Usa questa informazione a tuo vantaggio: costruisci mazzi che, pur avendo Pokémon dello stesso tipo, possano avere diverse debolezze. Sarà molto raro trovare mazzi con più tipi di Pokémon, per ora.

Ringrazia sempre e metti le carte in Vetrina

Ringraziare è la base della buona educazione! Dopo ogni scontro, anche se ti è andato male, ringrazia il tuo avversario così da regalargli gratuitamente un Pass Negozio. La gentilezza verrà sempre ripagata, e molti giocatori ringrazieranno anche te.

Se metti in mostra le tue carte in Vetrina, come singole o nei raccoglitori, inoltre potrai ricevere dei Mi Piace dagli altri giocatori che ti faranno guadagnare altri Buoni Negozio; fai anche tu lo stesso, mettendo mi piace alle Vetrine di amici e giocatori in cui ti imbatterai.

Applica effetti per avere più Mi Piace

Spendendo Sabbialuce e consumando una carta doppione, è possibile applicare effetti particolari alle carte di una certa rarità in poi. Per poter usufruire di questa funzionalità, è essenziale che tu abbia almeno 3 esemplari di una carta (Attenzione, uno di questi verrà consumato). Sfoggia le carte con gli effetti nella tua Vetrina per guadagnarti più mi piace dagli altri giocatori.

Collega il tuo account Nintendo

Puoi collegare il tuo account Nintendo al gioco per prevenire eventuali perdite di carte e per consentire di giocare a TCG Pocket su più dispositivi e (future) piattaforme diverse.