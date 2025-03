Pokémon TCG Pocket: questa carta shiny costa 23€, scatta la polemica

Pokémon TCG Pocket continua la sua strategia commerciale aggressiva con una mossa che sta facendo discutere l'intera community di giocatori. A soli pochi mesi dal lancio avvenuto a fine ottobre, il gioco mobile ha già introdotto la sua quinta collezione di carte, Tripudio Splendente, ma questa volta con una controversa novità: per la prima volta, una carta particolarmente ambita è stata resa disponibile esclusivamente all'interno di un bundle dal costo esorbitante. La carta in questione, un Mewtwo ex shiny full art, richiederà un esborso di ben 23 euro per essere ottenuta.

Non è certamente la prima volta che il gioco mobile impone barriere economiche per accedere a contenuti esclusivi. Gli abbonati al Premium battle pass, dal costo mensile di 10 euro, già ricevono regolarmente una carta esclusiva ogni 30 giorni. Tuttavia, mai prima d'ora una carta era stata vincolata all'acquisto di un pacchetto così costoso e con un valore percepito così sproporzionato rispetto al prezzo richiesto.

Tripudio Splendente segna l'ingresso nel gioco dei Pokémon shiny, creature che presentano colorazioni alternative rispetto alle loro controparti standard. Particolarmente frustrante, però, è il fatto che il bundle da 23 euro non offra nemmeno un vero risparmio economico. Al suo interno si trovano 120 Poké Gold (moneta virtuale del gioco), alcuni elementi cosmetici di scarso valore (come monete, tappetini, custodie e cornici) e la carta Mewtwo esclusiva. Per acquistare la stessa quantità di lingotti d'oro al prezzo standard sarebbero necessari 20 euro, rendendo l'operazione ancora meno vantaggiosa.

L'intero sistema economico di Pokémon TCG Pocket si basa su un presupposto discutibile: pagare denaro reale per ottenere una valuta virtuale ("lingotti d'oro") che a sua volta permette di acquistare pacchetti con probabilità di successo estremamente basse. In sostanza, gli utenti pagano per partecipare a un sistema di gioco d'azzardo in cui i premi non esistono tangibilmente.

Tra l'altro, a differenza dei lanci precedenti, questo aggiornamento non è accompagnato da offerte celebrative come clessidre bonus o nuove sfide per sbloccare contenuti. L'unica opzione per i giocatori rimane spendere cifre considerevoli o accontentarsi dei consueti uno o due pacchetti giornalieri gratuiti.

Un dettaglio che accentua ulteriormente la controversia è che nei pacchetti standard la presenza di Pokémon shiny sembra estremamente rara. Alcuni giocatori riferiscono di non averne trovato nemmeno uno dopo numerose aperture e pesche misteriose. L'unica garanzia di ottenerne uno rimane quindi il contestato acquisto da 23 euro – una strategia commerciale che molti nella community considerano eccessivamente aggressiva anche per gli standard dei giochi gacha.