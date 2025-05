Pokemon TCG Pocket: corri a riscattare questo codice regalo | Guida

Il fenomeno Pokémon TCG Pocket continua a conquistare appassionati in tutto il mondo dopo il suo debutto mobile nel 2024. Il gioco, che permette ai fan della serie di collezionare carte digitali attraverso l'apertura di pacchetti virtuali, sta introducendo periodicamente nuovi incentivi per mantenere vivo l'interesse della community. Nonostante il sistema di "stamina" limiti il numero di pacchetti apribili quotidianamente, gli sviluppatori hanno ora implementato un sistema di codici promozionali che rappresenta un'opportunità preziosa per arricchire la propria collezione senza attendere il ripristino dell'energia.

Se giocate a Pokémon TCG Pocket saprete quanto sia fondamentale ampliare rapidamente il proprio arsenale di carte per costruire mazzi competitivi, oppure semplicemente per completare le collezioni. In questo contesto, dunque, i nuovi codici regalo assumono un'importanza fondamentale, anche se sono disponibili solo per un periodo limitato.

Attualmente, il codice più interessante disponibile è "S5N4NDM00N", rilasciato in occasione della Golden Week giapponese. Questo codice permette di ricevere ben 24 clessidre per pacchetti e 500 gettoni di scambio, risorse particolarmente preziose nell'economia del gioco. La promozione resterà attiva fino al 27 maggio 2025, offrendo ai giocatori quasi un mese intero per approfittarne.

Come riscattare i codici regalo su Pokémon TCG Pocket

Il processo di riscatto dei codici regalo in Pokémon TCG Pocket richiede alcuni passaggi specifici che potrebbero non essere immediatamente evidenti ai nuovi giocatori. Diversamente da altri giochi mobile, il riscatto non avviene direttamente all'interno dell'applicazione principale, ma richiede l'accesso a un sito web dedicato.

Per riscattare correttamente i codici promozionali, è necessario innanzitutto visitare il sito ufficiale https://gift.pokemontcgpocket.com/en/. Una volta raggiunta la pagina, vi verrà richiesto di inserire il vostro ID cliente, un codice identificativo univoco associato al vostro account. Se non sapete dove trovarlo, ecco come fare:

Avviate l'app Pokémon TCG Pocket

Nella homepage , toccate l'icona con le tre linee orizzontali nell'angolo superiore destro e scorrere verso il basso

, toccate l'icona con le tre linee orizzontali nell'angolo superiore destro e scorrere verso il basso L'ID cliente sarà visibile nella parte inferiore della schermata.

Dopo aver inserito il vostro identificativo, dovrete digitare il codice regalo (potete copiarlo direttamente da questa guida) nell'apposito campo e premere il pulsante di invio. A procedura completata, le ricompense non appariranno immediatamente nel vostro inventario, ma verranno depositate nella casella dei regali, accessibile tramite l'icona a forma di regalo nell'angolo superiore destro della schermata principale dell'app.