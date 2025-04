Pokémon TCG Pocket: la nuova espansione è in arrivo (e potrebbe essere la migliore)

AGGIORNAMENTO: Pokémon ha ufficializzato la nuova espansione, potete guardare il trailer ufficiale qui sotto.

L'entusiasmo dei fan di Pokémon TCG Pocket è destinato a crescere con l'apparente rivelazione accidentale di una nuova espansione prevista per fine mese. Un post pubblicato prematuramente sull'account X giapponese ufficiale del gioco di carte collezionabili Pokémon ha svelato l'arrivo di "Guardiani Astrali", un'espansione tematica ispirata a Pokémon Sole e Luna. La pubblicazione, rapidamente rimossa ma non prima che gli utenti del forum Reddit PTCGP potessero individuarla e diffonderla, ha mostrato in anteprima le nuove carte Solgaleo EX e Lunala EX, confermando anche la data di lancio fissata per il 30 aprile 2025.

Le due nuove carte protagoniste dell'espansione rappresentano i Pokémon leggendari della settima generazione. Solgaleo EX e Lunala EX saranno classificati rispettivamente come tipo Acciaio e tipo Psico, entrambi dotati di 180 punti salute. Un dettaglio significativo riguarda la loro classificazione come Pokémon di Fase 2, in linea con i videogiochi principali della serie. Questa caratteristica potrebbe rappresentare un elemento strategico cruciale per i giocatori, poiché richiederà una doppia evoluzione prima di poter schierare queste potenti creature sul campo di battaglia.

Tale requisito evolutivo potrebbe rivelarsi uno svantaggio competitivo se confrontato con altre carte EX dello stesso tipo già presenti nel gioco, come Dialga EX o Giratina EX, che non necessitano di percorsi evolutivi così complessi. Rimane comunque il mistero riguardo le abilità specifiche e le mosse delle nuove carte, informazioni che verranno probabilmente rivelate nell'annuncio ufficiale imminente.

L'annuncio anticipato includeva anche un link a un video su YouTube, presumibilmente il trailer ufficiale di lancio dell'espansione. Tuttavia, il filmato non risulta attualmente accessibile al pubblico, rafforzando l'ipotesi che si sia trattato di una pubblicazione accidentale e prematura. La rimozione tempestiva del post originale suggerisce che i gestori del canale ufficiale abbiano cercato di contenere la fuga di notizie in attesa della presentazione ufficiale programmata.

I giocatori si chiedono se "Guardiani Astrali" continuerà la recente tradizione introdotta nell'ultima espansione di includere versioni shiny dei Pokémon, una caratteristica particolarmente apprezzata dai collezionisti. Questa novità ha rappresentato un importante valore aggiunto per i fan più accaniti, aumentando significativamente la rarità e il valore di alcune carte nell'economia di gioco.

L'espansione ispirata a Pokémon Sole e Luna rappresenta un'importante evoluzione per Pokémon Pocket, continuando ad arricchire l'esperienza mobile con contenuti derivati dalle varie generazioni della celebre saga. Con l'arrivo di Solgaleo e Lunala, il gioco incorpora elementi della regione di Alola, ampliando ulteriormente l'universo di creature e strategie disponibili per i giocatori su dispositivi mobili.