Il lancio del mini-set "Il Bosco di Eevee" in GCC Pokémon Pocket coincide con un'opportunità ottima per i giocatori che vogliono massimizzare le proprie possibilità di ottenere le carte più desiderate. Mentre l'espansione dedicata al celebre Pokémon della prima generazione e alle sue evoluzioni sta per debuttare ufficialmente, gli sviluppatori hanno annunciato un evento speciale che permetterà di ottenere 12 clessidre buste e 12 clessidre misteriose completamente gratuite attraverso i Twitch Drops.

La meccanica dell'evento è stata progettata per essere accessibile a tutti, richiedendo solamente la presenza di un account del Club Allenatori di Pokémon collegato a Twitch. L'aspetto più conveniente dell'iniziativa consiste nel fatto che sarà sufficiente seguire una qualsiasi delle dirette streaming sponsorizzate per almeno 45 minuti per sbloccare automaticamente le ricompense. Una volta completato questo requisito minimo, i giocatori potranno tranquillamente disconnettersi e attendere che i premi vengano accreditati nel loro inventario Twitch.

Il calendario delle dirette streaming

La programmazione degli streaming copre un arco temporale di tre giorni, offrendo molteplici finestre di opportunità per partecipare all'evento. Il 26 giugno si concentra la maggior parte delle dirette, con Kelosaurus che aprirà le danze dalle 11:00 alle 16:00, seguito da ursiiday nel pomeriggio dalle 17:00 alle 21:00. Per chi preferisce gli orari serali, LoopyFist trasmetterà dalle 15:00 fino alle 03:00 del giorno successivo, mentre spragels coprirà la fascia 18:00-02:00 e Reakka concluderà la giornata dalle 22:00 alle 02:00.

Le opzioni si estendono anche ai giorni seguenti: il 27 giugno sarà disponibile lo streaming di Attica dalle 07:00 alle 10:00, mentre il 28 giugno StephOfAnime trasmetterà nelle prime ore del mattino, dalle 03:00 alle 06:00.

Per accedere all'evento, la procedura è stata semplificata al massimo:

Collegatevi alla pagina ufficiale dell'evento. Accedete al vostro account Club Allenatori di Pokémon. Se non ne avete uno, iscrivetevi. Collegate il vostro account Twitch. Guardate gli streaming abilitati per almeno 45 minuti.

L'arrivo del mini-set "Il Bosco di Eevee" rappresenta un momento particolarmente atteso dalla community di GCC Pokémon Pocket, considerando la popolarità storica di Eevee e delle sue evoluzioni tra i collezionisti. Le clessidre aggiuntive ottenibili attraverso l'evento Twitch Drops arrivano, quindi, nel momento ideale per chi vuole esplorare approfonditamente i nuovi contenuti.