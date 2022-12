Portal è uno dei più grandi videogiochi puzzle di tutti i tempi, tanto da divenire un vero e proprio cult videoludico e tra le migliori opere di Valve. Nvidia ha voluto omaggiare il titolo, modernizzandolo e migliorandolo graficamente e tecnicamente, il tutto con l’ausilio di I.A. e potenti strumenti in grado di ridicolizzare completamente il concetto di “remastered”. Portal RTX è una nuova versione (gratuita) del celebre gioco, arriva l’8 dicembre e consente, per chiunque abbia una scheda RTX, di sperimentare l’incredibile impatto visivo generato da path tracing oltre che texture e asset completamente rivisti.

Di Nvidia RTX Remix ve ne parlai già qualche tempo fa in uno speciale dedicato, per chi non sapesse cosa sia, vi consiglio di recuperare l’articolo e farvi un’idea più chiaro. Posso assicurarvi, comunque, che Portal non è mai stato così bello e rigiocarlo in queste condizioni è stato davvero piacevole.

Portal RTX con RTX Remix

Ogni videogioco ripensato con RTX Remix ha bisogno chiaramente dell’intervento umano per essere ottimizzato, ma il grosso del lavoro è sostanzialmente automatico ed è piuttosto impressionante rendersi conto di come la tecnologia moderna può facilitare così tanto il lavoro.

RTX Remix è in grado di catturare texture, illuminazione, telecamere e geometrie di un qualsiasi videogioco compatibile con DirectX 8 e DirectX 9. Queste informazioni vengono caricate in un Runtime chiamato RTX Remix Runtime che interpreta il tutto in asset distinti e li riassembla in una scena identica, dopodiché RTX Remix converte tutti gli asset e le scene nel framework 3D, Universal Scene Description (USD), che costituisce la base della piattaforma NVIDIA Omniverse per la creazione e la gestione di pipeline 3D personalizzate.

Portal RTX è praticamente un videogioco nuovo: texture riviste, illuminazione ripensata, introduzione del path tracing e impatto visivo, scenico completamente stravolto. Se doveste provare a mettere i due giochi affiancati, vi rendereste conto di quanto la differenza sia quasi abissale, testimonianza che il potente software RTX Remix di Nvidia funziona egregiamente, dimostrando anche un certo tipo di potenzialità per il futuro.

Portal RTX, la nostra esperienza

Portal lo giocai svariati anni fa e non penso che ci sia bisogno che vi racconti che tipologia di videogioco sia, ma per chi non avesse mai avuto modo di approcciarlo (davvero?!), sappiate che è una dei puzzle game più geniali che sia mai stato realizzato. Certamente il secondo episodio è ancora migliore, ma anche il primo capitolo, a distanza di anni, rimane una vera e propria perla in grado di attirare qualsiasi tipo di giocatore. Il mio consiglio è di rigiocarlo, per chi lo avesse già fatto ai suoi tempi e di provarlo assolutamente la prima volta per chi in passato se lo perse per qualche motivo.

Ovviamente siete certamente interessati a capire le performance di questo titolo, perché la sua bellezza è direttamente proporzionale alle risorse richieste per girare sui vostri PC. Fermo restando che a meno che voi non abbiate una RTX serie 30 o le nuove serie 40, approcciare Portal RTX è praticamente impossibile, sia per una questione pratica legata all’ottimizzazione sia il DLSS.

Noi abbiamo provato a giocare in Full HD con una RTX 3060Ti e siamo riusciti senza problemi a stare poco sopra i 30 fps con DLSS 2.0, ma considerando che tutto il gioco è in ray tracing, il risultato lo ritengo comunque soddisfacente. Per arrivare ai 60 fps in 1080p vi serve quantomeno una RTX 3080 e ciò vi fa rendere conto di quanto sia esoso in termini prestazionali.

E per il 4K? Sia per le caratteristiche delle schede sia per il DLSS 3.0, la serie 40 è quella che rende una passeggiata approcciare Portal RTX. Con una RTX 4080 ho registrato una media di 90.1 fps con 57.4 fps di 99esimo percentile, mentre con la RTX 4090 sono riuscito ad arrivare fino a 129.7 fps di media con 74.9 fps di 99esimo percentile. Al di là della potenza delle schede, ciò che impressiona è l’utilizzo del DLSS 3.0, che già avevo apprezzato notevolmente in Marvel’s Spider-Man Miles Morales e che si dimostra davvero eccezionale come super sampling. Immagino già le potenzialità che può garantire in futuro su titoli ancora più “importanti” dal punto di vista delle risorse hardware.