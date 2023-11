Xbox in Spagna vende meno di PlayStation Portal

Il recente andamento delle vendite di PlayStation Portal sembra confermare, ancora una volta, il predominio di Sony sul mercato europeo. Non solo il device dedicato esclusivamente al remote play è attualmente sold out presso la maggior parte dei rivenditori, ma i recenti dati riportati dalla versione spagnola di GameReactor, rivelano che il dispositivo ha superato le vendite delle due Xbox Series in Spagna.

Durante il periodo dal 13 al 19 novembre, sono state vendute 5.700 unità di PlayStation Portal, mentre nello stesso arco temporale entrambe le console della famiglia Xbox hanno registrato 2.000 unità vendute complessivamente.

Sebbene questi numeri possano sembrare modesti, va considerato che si riferiscono esclusivamente al mercato spagnolo, in un periodo di 6 giorni e con la periferica di Sony che è stata rilasciata sul mercato il 15 novembre scorso.

Quello che rende questa comparativa impressionante, è il fatto si confronta una periferica pensata per una nicchia precisa di giocatori, con due console complete, una delle quali venduta a un prezzo competitivo e con un servizio quale il Game Pass a corredo.

Tuttavia, la predominanza del marchio PlayStation in Europa è sempre più evidente, poiché un accessorio, considerato da molti persino inutile, ha superato le vendite di entrambe le console targate Microsoft.

Questo dato, unito ai recenti risultati di vendita sul suolo francese, sollevano ulteriori dubbi sull'efficacia della strategia comunicativa di Microsoft in Europa, la quale risulta sempre meno efficace nell'affermare il marchio Xbox nel vecchio continente.

L'azienda sembra non aver focalizzato abbastanza l'attenzione sul mercato europeo, e l'attuale situazione necessita una rapida revisione delle strategie di marketing per affermare, anche dalle nostre parti, la presenza del marchio.

Fino a questo momento, al netto del periodo iniziale dell'attuale generazione di console, esclusivamente l'uscita di Starfield ha fatto registrare un importante aumento delle vendite dell'hardware in Europa.

Un episodio che, però, si è limitato alle poche settimane seguenti al lancio, mostrando un predominio di PlayStation sia per quanto riguarda le vendite dell'hardware (in particolar modo con l'uscita di Marvel's Spider-Man 2) che dei software di terze parti più importanti degli ultimi mesi.

Al netto di un catalogo sempre più florido, di una serie di esclusive console di indubbio spessore e della recente acquisizione di Activision-Blizzard, Xbox ha comunque bisogno di mostrarsi più incisiva per riuscire a conquistare la fiducia, e l'interesse, degli utenti europei.