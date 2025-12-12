Dopo anni di rinvii e un silenzio quasi totale che aveva fatto temere il peggio, Capcom ha scelto il palcoscenico dei The Game Awards 2025 per rilanciare in grande stile Pragmata. Il misterioso action-adventure sci-fi, presentato originariamente nel lontano 2020, è tornato a mostrarsi con un trailer denso di contenuti che ha fissato una volta per tutte l'appuntamento sul calendario: il gioco sarà disponibile dal 24 aprile 2026.

Arriva anche su Nintendo Switch 2 La notizia che ha spiazzato la platea non riguarda solo la data, ma le piattaforme. Oltre alle versioni già previste per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Capcom ha ufficializzato l'arrivo del titolo anche su Nintendo Switch 2. Una mossa che conferma le ambizioni tecniche della nuova console Nintendo, capace di gestire un titolo nato per hardware di attuale generazione, verosimilmente sfruttando tecnologie di scaling avanzate per mantenere la fedeltà visiva del "mondo lunare" distopico del gioco.

Il nuovo filmato ha fatto luce sulle meccaniche centrali, chiarendo la natura del rapporto tra i due protagonisti: l'astronauta Hugh e la piccola androide Diana (nome in codice DI0367). Il gameplay si configura come un ibrido tra shooter in terza persona e puzzle ambientale. Non si tratterà solo di sparare: Diana gioca un ruolo attivo e cruciale in combattimento. Essendo troppo piccola per combattere direttamente, spesso viaggerà sulle spalle di Hugh, ma utilizzerà i suoi poteri di hacking per indebolire le difese dei nemici robotici o manipolare l'ambiente circostante, rendendo gli avversari vulnerabili agli attacchi dell'astronauta.

L'esplorazione della stazione lunare abbandonata sfrutterà inoltre la gravità variabile: sequenze mostrate nel trailer vedono Hugh utilizzare la sua tuta per camminare su pareti e soffitti o fluttuare attraverso sezioni a gravità zero, suggerendo un level design verticale e complesso.

Demo "Sketchbook" disponibile ora su Steam A chiudere la presentazione col botto è stato il classico "and it's available right now". Capcom ha pubblicato una demo giocabile intitolata "Pragmata Sketchbook", già scaricabile gratuitamente su Steam. Questa versione di prova permette di testare una porzione della campagna, offrendo un primo contatto con il sistema di combattimento tattico e l'interazione tra i due protagonisti. Al momento la demo è un'esclusiva PC, ma Capcom ha confermato che versioni di prova per console arriveranno in un secondo momento.

Pragmata sembra quindi aver superato il suo "development hell" ed è pronto a posizionarsi come una delle IP più originali del 2026. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per un provato approfondito della demo nelle prossime ore.