Pragmata: la nuova IP di Capcom torna a mostrarsi, ma c’è una novità che non vi piacerà

Sicuramente vi ricorderete di Pragmata, la nuova misteriosa IP di Capcom che si mostrò ormai più di un anno fa durante una PlayStation Experience tutta dedicata a PS5. Da quel giorno non abbiamo più saputo nulla sul nuovo grande progetto di Capcom, fino ad oggi, quando la compagnia di Osaka ha deciso di mostrarci un nuovo contenuto inedito sul misterioso gioco sci-fi. Con questa novità, però, emerge anche un’aggiornamento che non vi piacerà per nulla.

Le novità su Pragmata arrivano direttamente dall’account ufficiale del gioco su Twitter, dove il team di sviluppo ha tenuto a darci un paio di novità riguardo all’andamento della lavorazione sul gioco. Capcom dichiara di star lavorando duramente per proporre ai giocatori un’avventura indimenticabile, e per questo è stata presa la decisione di rimandare la finestra di lancio del titolo dal 2022 al 2023.

Oltre a questo, il nuovo tweet è stato accompagnato da un breve video di qualche secondo, in cui la bambina bionda che abbiamo già visto nel trailer d’annuncio ci conferma questo slittamento della finestra di lancio. Come sempre preferiamo dover aspettare più tempo piuttosto che ritrovarci tra le mani un gioco sviluppato di fretta e con tanti problemi su cui è difficile soprassedere, per questo accogliamo le dolci scuse della bambina di questa breve clip.

An update on #PRAGMATA:

Our team is hard at work on the project, but to ensure this will be an unforgettable adventure, we've decided to shift the release window to 2023. In the meantime, we have a brand new artwork to share with you. Thank you for your patience.🌑 pic.twitter.com/3ZTOkIWEYD

— PRAGMATA (@PRAGMATAgame) November 18, 2021