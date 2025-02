PRENOTA ora RoadCraft: Rebuild Edition con il 20% di SCONTO!

Se siete appassionati di simulazione e costruzione, non lasciatevi sfuggire RoadCraft: Rebuild Edition, disponibile in preorder su Instant Gaming a soli 39,99€, con un sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 50€. Un'opportunità imperdibile per garantirvi l'accesso a questa esperienza unica prima del lancio ufficiale, previsto per il 20 maggio 2025.

RoadCraft: Rebuild Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

In RoadCraft: Rebuild Edition, assumerete il ruolo di un leader aziendale specializzato nel ripristino di aree devastate da disastri naturali. Dovrete utilizzare macchinari da costruzione avanzati per rimuovere detriti, ricostruire strade e ponti e garantire la ripartenza dell'industria locale. Grazie alla nuova generazione di simulazione sviluppata da Saber Interactive, lo stesso team dietro MudRunner e SnowRunner, ogni operazione di costruzione sarà influenzata da una fisica ultra-realistica, che tiene conto di massa, dimensioni e materiali.

Preordinando RoadCraft: Rebuild Edition su Instant Gaming, riceverete in omaggio l'esclusivo Aramatsu Bowhead 30T, un potente macchinario che vi aiuterà nelle vostre missioni. La Rebuild Edition include inoltre il gioco base RoadCraft, l'espansione Rebuild che introduce nuove sfide e scenari e il veicolo speciale Invictus Type A, essenziale per affrontare condizioni estreme.

Oltre alle missioni principali, avrete la possibilità di personalizzare i vostri macchinari, gestire impianti di riciclaggio e inviare convogli di risorse per la produzione di materiali da costruzione. Con oltre 40 veicoli sbloccabili, potrete affrontare ogni sfida nel miglior modo possibile. La modalità cooperativa fino a 4 giocatori vi permetterà di collaborare con gli amici per superare gli ostacoli più difficili e completare i lavori più complessi in team.

Esplorate 8 mappe diverse, ognuna di 4 km², con biomi unici e ambientazioni dettagliate. Affrontate terreni impervi tra montagne, deserti e ambienti marittimi, e scegliete il percorso più strategico per portare a termine i vostri incarichi. Utilizzate gru, escavatori e trasportatori pesanti per ricostruire fabbriche, dighe sommerse e impianti fotovoltaici fuori uso, contribuendo alla rinascita delle comunità colpite.

Con il 20% di sconto su Instant Gaming, RoadCraft: Rebuild Edition è l'occasione perfetta per immergervi in una simulazione innovativa e coinvolgente. Preordinatelo oggi stesso e assicuratevi il vostro accesso a questa avventura unica nel suo genere!

