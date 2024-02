Prince of Persia: The Lost Crown per PS5 a un prezzo TOP, lo paghi SOLO 40€!

Prince of Persia: The Lost Crown è uno dei titoli che ha conquistato maggiormente sia il pubblico che la critica nel 2024, offrendo un compromesso perfetto tra nostalgia e innovazione capace di catturare sia i fan di vecchia data della serie che i neofiti. Ebbene, originariamente offerto a 49,99€, oggi potete acquistarlo per PS5 a soli 40,99€, godendo di uno sconto del 18%!

Prince of Persia: The Lost Crown, chi dovrebbe acquistarlo?

Con Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft ha puntato a riportare in auge la celebre saga, offrendo non solo un look completamente rinnovato e modernizzato, ma anche una storia del tutto inedita. Vi calerete nei panni di un nuovo eroe, Sargon, protagonista di un'avventura epica ambientata nell'antica Persia il quale potrà sfruttare dei poteri temporali che lo assisteranno durante gli scontri con creature mitologiche e avversari di ogni sorta.

Questa nuova opera rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la serie, rendendola perfetta non solo per i fan di lunga data, ma anche per coloro che sono incuriositi da questa saga e non vi hanno mai giocato. Sebbene l'essenza del gioco sia quella di un action platformer in 2.5D, avrete l'opportunità di esplorare nuove ambientazioni, incontrare nuovi personaggi e acquisire nuove abilità. Ma non è tutto: lungo il cammino, dovrete risolvere enigmi e rompicapi che vi condurranno infine alla scoperta del tesoro nascosto.

Insomma, Prince of Persia: The Lost Crown offre un'esperienza unica di gameplay che mescola azione, avventura e mistero in un mondo riccamente illustrato ispirato alla Persia classica. La combinazione di sfide fisiche ed enigmi mentali, insieme alla trama avvincente e alle ambientazioni esotiche, fa di questo titolo un acquisto consigliato per i fan dei giochi di avventura e per chi cerca una nuova storia mitologica da esplorare, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon