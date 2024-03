Princess Peach Showtime! | Recensione

È dal 2006, ovvero dall'uscita in Europa di Super Princess Peach, che aspettavo il momento in cui Nintendo avrebbe deciso di trovare la giusta formula per caratterizzare Peach e dedicargli una serie di produzioni nella quale sarebbe stata la vera protagonista.

Non fraintendetemi, Super Princess Peach fu un platform delizioso ma "scimmiottava" troppo la formula resa celebre dalla serie di platform in due dimensioni dedicata a Mario, mentre Peach avrebbe potuto, grazie a una caratterizzazione del personaggio che si è spalmata per decadi, avere il ruolo da protagonista in una IP totalmente inedita, alla pari di Luigi con la serie Luigi's Mansion.

Come si suol dire, meglio tardi che mai, visto che Princess Peach Showtime! è esattamente quello che mi aspettavo di vedere da parte di Nintendo, ovvero una nuova IP che riuscisse a risultare, sia diversa dalle produzioni dedicate a Mario, Luigi, Yoshi e Donkey Kong, che perfettamente allineata a quello stile a cui Nintendo ci ha abituato oramai da diverse decadi.

Princess Peach Showtime!, al netto di quello che si potrebbe pensare di primo acchito, non è un gioco per ragazze, né tantomeno un gioco pensato per i più piccini, ma, analogamente a quanto fatto con gli ultimi titoli dedicati a Yoshi, o con il più recente Kirby e la terra perduta, è una perfetta mescola di soluzioni di gameplay adatte a tutti i palati, con un tasso di sfida che riesce a soddisfare sia i giocatori più "casual" che i fan di lunga data di Nintendo.

La Principessa Destituita

L'incipit con cui iniziano le vicende di Princess Peach Showtime! è, come da tradizione per i titoli di Nintendo, molto basilare. Uno dei Toad, mentre Peach è a passeggio nel giardino del castello, gli mostra un depliant degli spettacoli che si tengono al Teatro Splendente, incuriosita, la principessa decide di partire per andare a vedere uno degli spettacoli assieme a un manipolo di Toad.

Pochi minuti prima dell'inizio dello spettacolo, però, una forza oscura prende possesso del teatro e, in pochi istanti, getta fuori dalla struttura sia i Toad che la corona di Peach, lasciandola da sola all'interno del Teatro Splendente.

Senza corona, e senza sudditi, Peach troverà in Stella, un fiocco magico parlante, una fedele alleata, capace di infondere nella principessa lo "Splendore", ovvero un potere magico capace di respingere le minacce e di ottenere il potere degli Splendì, gli attori del teatro spariti misteriosamente durante l'attacco della misteriosa entità.

Un incipit, come vi dicevo, molto basilare ma che, in pochi minuti, riesce a costruire un immaginario completamente nuovo attorno a Peach, eliminando ogni traccia di Koopa, Toad e dei vari abitanti del regno dei funghi, e introducendo gli inediti Teatrì e, soprattutto, una nuova villain chiamata Uva Spina.

Le sensazioni sono le stesse che si percepivano all'inizio del primo Luigi's Mansion, ovvero quel costante sentore di novità capace di incuriosire anche il più veterano tra i fan di Nintendo.

Per quanto riguarda la storia, ovviamente, non c'è da aspettarsi chisà quale intreccio narrativo, Peach dovrà salvare i Teatrì da Uva Spina, e dalla sua congrega di mostri, e per farlo sfrutterà i poteri di stella per trasformarsi, ogni volta che ce ne sarà bisogno, nella protagonista di una delle numerose opere presenti nel nutrito calendario del Teatro Splendente.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Una, dieci, cento Peach

La storia di Peach è sempre stata molto nebulosa, sappiamo che è la principessa del regno dei funghi, siamo venuti a conoscenza che è capace di spezzare delle maledizioni e abbiamo appreso che è capace di difendersi alla bisogna.

Proprio in virtù di questa nebulosità, non stupisce che Princess Peach Showtime! abbia deciso di fare tabula rasa e di mettere la principessa in un contesto completamente inedito, dove grazie all'aiuto di Stella, potrà trasformarsi in personaggi sempre diversi, capaci di compiere le azioni più disparate.

Lo scheletro di Princess Peach Showtime! è quello delle più canoniche produzioni di Nintendo: il Teatro Splendente è suddiviso in diversi piani, ognuno dei quali conterrà un numero variabile di livelli; all'interno di questi ultimi, Peach sarà chiamata non solo a portare a termine l'obiettivo principale, ma anche a raccogliere tute le Gemme Splendenti (e il fiocco presente in ogni livello) che, in Princess Peach Showtime!, ricoprono il ruolo dei classici collezionabili sparpagliati nei vari livelli.

I livelli di Princess Peach Showtime! sono in 2.5D, con Peach che, nella maggior parte dei casi, si muoverà principalmente a destra e a sinistra, sfruttando la tridimensionalità degli ambienti di gioco esclusivamente per avere un minimo di libertà di movimento aggiuntiva in tutte le direzioni.

Se devo appuntare un aspetto che mi è piaciuto poco, è l'eccessiva chiusura dei livelli. Non è sempre possibile ritornare indietro in totale libertà e, in molteplici occasioni, se non si è raccolto qualcosa in una determinata porzione del livello, diventerà obbligatorio rigiocarlo da capo per poter reperire tutti i collezioanbili.

Una piccola sbavatura che, però, diventa maggiormente fastidiosa nel momento in cui si realizza che in quasi tutti i livelli ci sono molteplici "tempi morti", ovvero dei frangenti in cui l'azione di gioco verrà interrotta per far spazio a delle brevi cinematiche impossibili da saltare.

Viene da se che dover spendere tre, quattro minuti per vedere le stesse scenette, mentre si cerca semplicemente di recuperare una Gemma Splendente posta a metà livello, il tedio comincia a bussare alla porta.

Venendo al piatto forte dell'intera esperienza, l'aspetto più interessante di Princess Peach Showtime! sono proprio i numerosi costumi a disposizione della principessa, i quali non si limiteranno ad agire da banali Power-Up, ma presenteranno gameplay completamente diversi fra loro.

Peach Spadaccina, ad esempio, si troverà a scagliare affondi, ed eseguire contrattacchi, in livelli dal piglio maggiormente action; Peach Pasticciera, invece, sarà al centro di una serie di minigiochi dedicati alla cucina; Peach Ladra Misteriosa, dovrà sfruttare il suo rampino per muoversi nell'ombra, in scenari ricolmi di puzzle ambientali e votati, molto leggermente, al genere stealth.

Viene da se che con oltre dieci trasformazioni disponibili, la varietà sarà sempre alta, in particolar modo nelle prime ore di gioco. Il merito è anche di un ottimo level design che, per quanto sia molto simile nella forma per quanto riguarda i livelli dove Peach si approccerà per la prima volta a una nuova trasformazione, riesce sempre a garantire una buona dose di varietà a ognuno dei livelli presenti in Princess Peach Showtime!

Quello che, però, mi ha stupito di più, è il fatto che gli sviluppatori sono riusciti a garantire tutta questa varietà usando solo tre tasti. In Princess Peach Showtime!, difatti, sono presenti solo tre comandi: salto, azione e il mettersi in posa. Laddove i primi due sono autoesplicativi, il terzo nasconde una meccanica interessante, poiché laddove, inizialmente, sembra essere solo un banale divertissement, molto presto si scopre che mettere Peach in posa nei punti corretti di un livello, le permetterà di scoprire aree segrete o interagire con i Teatrì presenti nel livello.

Per quanto riguarda, infine, la difficoltà complessiva di Princess Peach Showtime!, ci troviamo di fronte, nuovamente, al più classico dei giochi first party di Nintendo. Laddove portare a termine i livelli risulterà molto semplice, reperire tutti i collezionabili al suo interno garantisce una sfida decisamente più ardua.

Ovviamente, come da tradizione, Princess Peach Showtime! non si limita solo a questo, andando a offrire tutta una serie di elementi cosmetici collezionabili, e di segreti che potranno essere scoperti solo dai completisti, che estendono il pacchetto e rendono decisamente più longevo, e appagante, il titolo.

Princess Peach Showtime! su Nintendo Switch

Princess Peach Showtime! mostra, fin dai suoi primi minuti di gioco, quella cura del dettaglio, al limite dell'ossessivo, che contraddistingue ogni produzione first party di Nintendo.

Le animazioni di Peach sono varie e sempre perfette e la cura dei dettagli nei livelli è talmente alta che non basterà una rapida occhiata per notare tutto quello che si muove nei fondali.

La colonna sonora è molto carina, ma per quanto numerosi motivetti rimarranno in testa molto rapidamente, non ci troviamo di fronte alla qualità delle composizioni più iconiche di Nintendo.

Se dovessi appuntare qualche sbavatura tecnica riscontrata in Princess Peach Showtime!, sicuramente ci metterei un leggero stutter nei filmati, una serie di micro-caricamenti che spezzano eccessivamente l'azione di gioco e l'impossibilità di rimappare a piacimento i tre comandi di gioco.

Niente di trascendentale, sia chiaro, ma trovo corretto evidenziarlo, in particolar modo quando ci si trova davanti a un prodotto davvero solido e convincente, quale Princess Peach Showtime!