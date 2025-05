Nintendo ha risolto il bug delle Switch che non si avviano

La recente esperienza di numerosi giocatori Nintendo ha riportato alla luce uno dei peggiori incubi di ogni appassionato di videogiochi: l'improvvisa impossibilità di accendere la propria console. Un aggiornamento firmware che doveva migliorare l'esperienza utente si è trasformato in un vero e proprio incubo per molti possessori di Nintendo Switch (che potete trovare su Amazon a un ottimo prezzo), lasciandoli davanti a schermi neri o messaggi di errore. L'aggiornamento della versione 20.0.0, distribuito nei giorni scorsi, ha infatti causato malfunzionamenti significativi che hanno costretto l'azienda giapponese a correre rapidamente ai ripari con una patch d'emergenza.

Il problema è emerso in maniera piuttosto drammatica sui social, in particolare su Reddit, dove decine di utenti hanno iniziato a segnalare la comparsa del messaggio "Error Code: 2206-1015: An error has occurred" subito dopo aver installato l'aggiornamento 20.0.0. La frustrazione è stata palpabile, soprattutto perché i classici rimedi consigliati dalla stessa schermata di errore – premere il pulsante di accensione per riavviare o tenerlo premuto per dodici secondi per spegnere completamente – si sono rivelati totalmente inefficaci.

Alcuni utenti hanno descritto situazioni ancora più drammatiche, riferendo che le loro console mostravano solo uno schermo completamente nero, mentre altri riuscivano a vedere brevemente il logo Nintendo prima che il dispositivo si bloccasse definitivamente. La situazione ha rapidamente generato una serie di teorie tra gli utenti, con alcuni che hanno ironicamente ipotizzato che Nintendo stesse deliberatamente "sabotando" le vecchie console ora che il Switch 2 è già disponibile per il preordine, in una mossa che ricorderebbe le controverse strategie di obsolescenza programmate attribuite ad Apple.

La risposta dell'azienda giapponese, tuttavia, è stata rapida e professionale. Nintendo ha prontamente riconosciuto l'esistenza del problema tramite un post su X, informando gli utenti che il team tecnico stava indagando sulla questione e invitando tutti ad attendere ulteriori comunicazioni. La trasparenza mostrata in questa situazione di crisi ha certamente contribuito a placare il malcontento della community, dimostrando ancora una volta l'attenzione che il colosso nipponico riserva alla propria base di utenti.

La soluzione non si è fatta attendere a lungo. Questa mattina Nintendo ha rilasciato l'aggiornamento 20.0.1, specificatamente progettato per risolvere il problema. Nelle note di rilascio, l'azienda ha chiarito che la patch corregge "un problema per cui il Codice di Errore: 2206-1015 si verificava talvolta al riavvio del sistema dopo l'aggiornamento alla versione 20.0.0". Una spiegazione essenziale che, sebbene non entri nei dettagli tecnici del malfunzionamento, conferma che l'azienda ha identificato e risolto la causa del problema.

È importante sottolineare che questo nuovo aggiornamento è principalmente destinato agli utenti colpiti dal malfunzionamento. Chi non ha riscontrato problemi con la versione 20.0.0 non ha necessità immediate di aggiornare ulteriormente il proprio sistema. Per gli sfortunati possessori di console "bloccate", invece, Nintendo ha previsto una procedura speciale che richiede l'utilizzo della modalità di manutenzione del dispositivo.

La procedura di recupero richiede alcuni passaggi specifici: assicurarsi che la console sia completamente spenta, quindi tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di aumento (+) e diminuzione (-) del volume, e infine premere il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo in modalità manutenzione. Una volta entrati in questa modalità speciale, gli utenti devono semplicemente selezionare "Aggiorna sistema" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ripristinare il corretto funzionamento della console.

Questo incidente evidenzia quanto la dipendenza dal software moderno possa rendere vulnerabili anche i dispositivi più affidabili. Un semplice aggiornamento, progettato per migliorare l'esperienza utente, può talvolta trasformarsi in un problema serio che compromette completamente la funzionalità di un dispositivo. La rapidità con cui Nintendo ha affrontato la situazione dimostra, tuttavia, l'importanza di un efficace sistema di supporto post-vendita nell'ecosistema tecnologico contemporaneo, soprattutto quando si tratta di prodotti destinati all'intrattenimento quotidiano di milioni di utenti in tutto il mondo.