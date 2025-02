Leggende Pokémon: Z-A, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

The Pokémon Company ha recentemente svelato nuovi dettagli su Leggende Pokémon: Z-A, uno dei titoli più attesi del 2025. Questa avventura inedita trasporterà i giocatori in una Luminopoli mai vista prima, offrendo un'esperienza unica e piena di sorprese. Con l'uscita programmata per la fine di quest'anno, è già possibile informarsi sulle opzioni di preordine e sulle varie edizioni disponibili.

Leggende Pokémon: Z-A, cos'è e di cosa parla?

Game Freak porta i giocatori nel cuore della moderna Luminopoli, situata nella regione di Kalos e coinvolta in un ambizioso progetto di rinnovamento urbano. Il titolo introduce un'ambientazione vivace e interattiva, dove gli Allenatori potranno muoversi liberamente tra strade affollate e le nuove Wild Zones, aree selvagge ideali per catturare Pokémon.

All'inizio dell'avventura, potrete scegliere tra Chikorita, Tepig o Totodile come compagno iniziale. Il gameplay si distingue per il suo sistema di combattimento in tempo reale, che permette una maggiore libertà di movimento durante gli scontri, aggiungendo un livello di strategia inedito. Inoltre, torna la tanto amata megaevoluzione, permettendo ai Pokémon di sprigionare il loro pieno potenziale.

Leggende Pokémon: Z-A, quando esce?

La data di uscita di Leggende Pokémon: Z-A è prevista per fine 2025 su Nintendo Switch. Sebbene una data esatta non sia ancora stata confermata, maggiori dettagli potrebbero emergere nei prossimi mesi.

Leggende Pokémon: Z-A, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo nuovo capitolo rappresenta una svolta nella saga, combinando elementi classici con innovazioni nel gameplay. È il gioco perfetto per gli appassionati di lunga data che desiderano immergersi in una nuova esperienza, così come per i nuovi giocatori che vogliono esplorare Luminopoli in un'avventura ricca di misteri. Le dinamiche di combattimento più fluide e il ritorno delle megaevoluzioni lo rendono una scelta imperdibile per chi cerca un'esperienza coinvolgente e strategica.

Leggende Pokémon: Z-A, quanto costa e dove acquistarlo

Il prezzo di Leggende Pokémon: Z-A si aggira intorno ai 70€. Per assicurarvi una copia al day one, è consigliabile effettuare il preordine presso i principali rivenditori o tramite il Nintendo eShop, non appena sarà disponibile.

Amazon

Edizione standard | 69,98€

Gamestop