Pro usano cheat in un torneo ufficiale, ma è colpa di un attacco hacker

Se avevate intenzione di avviare Apex Legends in questo bel lunedì, potreste voler aspettare un po'. Nel corso del weekend si è verificata, infatti, una situazione incredibile, durante la quale dei giocatori professionisti che partecipavano alle Finali Nordamericane hanno ricevuto cheat durante la partita da parte di un'entità sconosciuta.

Esatto, qualcuno ha hackerato Apex Legends e ha fornito ai giocatori in una lobby privata wallhack e aimbot durante una partita. Questa situazione straordinaria è senza precedenti durante un evento eSport di tale portata, ma, cosa ancora più preoccupante, solleva gravi dubbi sulla sicurezza del gioco che potrebbero coinvolgere tutti.

Naturalmente, senza una comunicazione ufficiale da parte di EA o Respawn, Internet è piena di speculazioni. Una delle teorie in circolazione è che si tratti di un RCE (remote code execution), ipotesi plausibile data la natura del torneo online svoltosi in una lobby privata.

"non è chiaro dove si trovi esattamente la falla"

Inoltre, non è chiaro dove si trovi esattamente la falla, che sia nel gioco stesso o in qualcosa legato a Easy Anti Cheat, che sembra non abbia svolto correttamente il proprio compito. Questo non getta una luce positiva su un sistema che di recente è stato aggiunto anche a Halo Infinite, poiché sembra non essere in grado di contrastare i cheat.

Quindi, cosa possiamo fare? Cautela. Estrema cautela. Fino a quando EA/Respawn o Epic non commenteranno la situazione, potrebbe essere qualcosa che coinvolgerà tutti i giocatori di Apex Legends, o addirittura altri giochi che utilizzano Easy Anti Cheat. Se una lobby privata in un torneo professionale può essere violata in questo modo, le lobby pubbliche sono un bersaglio facile.

Per il momento, sarebbe consigliabile evitare di giocare ad Apex Legends. A parte la chiusura del torneo, al momento non sono state prese ulteriori misure. Non c'è nulla che suggerisca che voi possiate essere stati influenzati, ma allo stesso tempo non c'è nulla che escluda questa possibilità. Insomma, state attenti.