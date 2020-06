PS Plus: ecco i giochi più scaricati e giocati di sempre

Proprio poche ore fa vi abbiamo svelato i nuovi giochi gratuiti del mese di Luglio per tutti i clienti del servizio PS Plus di PS4. Proprio oggi tra l’altro si festeggiano i 10 anni dell’ormai noto servizio Sony e l’azienda giapponese ha voluto così festeggiare tale avvenimento regalando tre giochi invece che i classici due ed un tema speciale, oltre alla possibilità di usufruire del servizio anche per chi non è abbonato il prossimo weekend.

Il colosso giapponese ha anche colto l’occasione per svelare i giochi più scaricati e giocati di sempre durante questi 10 anni di servizio. Abbiamo quindi potuto scoprire che i titoli più giocati e scaricati di sempre fino ad aprile 2020 sono stati Call of Duty Modern Warfare, Sonic Forces, Shadow of the Colossus Remake, Call of Duty Black Ops 3 e Destiny 2. Quelli invece più giocati in assoluto in multiplayer sono Grand Theft Auto 5, Rainbow Six Siege, Call of Duty Black Ops 3, Destiny e Call of Duty Black Ops 4.

Delle statistiche assolutamente interessanti che rivelano anche delle sorprese non da poco oltre ovviamente alle dovute certezze come l’immortale componente online di Grand Theft Auto 5 che sta tutt’ora spopolando sia su console che su PC. In attesa quindi di scoprire come si piazzeranno in classifica i nuovi titoli di Luglio che ricordiamo essere disponibili a partire dal prossimo 7 luglio, vi ricordiamo che avete ancora un po’ di giorni per provare Call of Duty WWII e Star Wars Battlefront 2.

Cosa ne pensate di queste statistiche? Anche voi avete giocato e scaricato questi titoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardanti il PS Plus e tutti i nuovi titoli in uscita prossimamente.