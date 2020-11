PS5, analizziamo nel dettaglio l’interfaccia utente

La scorsa settimana vi abbiamo parlato nel dettaglio di PS5, analizzando tempi di caricamento, prestazioni, temperature e quant’altro, dandovi un quadro completo della console che entrerà nelle vostre case il prossimo 19 novembre.

Nonostante ad aver già accennato qualcosa sull’interfaccia utente, oggi possiamo entrare più nel dettaglio, raccontandovi alcune delle sue caratteristiche uniche e delle migliorie apportare a diversi elementi in primo piano.

Il primo impatto

A differenza della concorrenza, Sony ha optato per una redesign completo di tutta l’interfaccia su PS5, alleggerendola e rendendola ancora più fluida della precedente su PS4 e PS4 Pro.

Se prima avevamo tre strati, ora ne abbiamo due, con la possibilità di attivare una barra con il tasto centrale del controller, che ci mostrerà le opzioni più importanti, come il gioco avviato, gli amici e i gruppi. Questa barra a scomparsa può essere interamente personalizzata a nostro piacimento, così da poter raggiungere in maniera rapida le cose che ci interessano maggiormente.

All’interno di questa c’è un’icona chiamata Switcher, è corretto precisare che non si tratta del Quick Resume di PS5, ma semplicemente di un “tasto rapido” per passare da gioco X a gioco Y o App Z con estrema rapidità e facilità. Non abbiamo, quindi, l’opportunità di sospendere più giochi, ma solo uno per volta.

Il primo impatto è semplice e intuitivo, con i giochi e applicazione presenti in alto a sinistra e divisi in schede posizionate orizzontalmente. Le dimensioni di queste sono state ridotte e la loro dislocazione permette di avere un impatto scenico decisamente più gradevole, anche se ancora manca la possibilità di installare temi personalizzabili come con PS4.

Ogni applicazione o gioco che selezioneremo dalla lista posta in alto a sinistra mostrerà al centro dello schermo diverse informazioni, o opzioni, che potremmo consultare. Questo sistema, ribattezzato da Sony CARDS, permette di svolgere diverse operazioni molto intuitive, oltre che tenere d’occhio, nel caso dei giochi, i nostri progressi nei vari livelli e nel conseguimento dei vari trofei. Una cosa che abbiamo apprezzato particolarmente è la capacità di far partire un gioco da un punto esatto di un livello utilizzando un sistema di checkpoint latente e che si integra ai salvataggi presenti in memoria. Vi facciamo un breve esempio: con Astro’s Playroom nelle CARDS si possono visionare i progressi fatti nelle varie aree di gioco, se si clicca su una di queste schede, si viene direttamente lanciati nell’azione all’inizio di quella specifica area di gioco.

Le CARDS, infine, sono divise in numerose sezioni che permetteranno agli sviluppatori le più disparate proposte: inserire guide, brani musicali, aggregare video… l’unico limite sarà soltanto la volontà delle software house nello sfruttarle al meglio. Le restanti parti dell’interfaccia, invece, seguono lo stile già visto nelle due precedenti generazioni, i comandi sono invariati, le funzioni basilari pure e nell’insieme il tutto si mostra come un evoluzione esteticamente più minimale, e ordinata, in grado di dare la classica “ventata di novità” che un’interfaccia dovrebbe presentare a ogni cambio generazionale.

Store e Media

Finalmente abbiamo uno Store integrato nell’interfaccia utente, ciò significa che non dovremo più attendere caricamenti per accedere al negozio virtuale Sony. Quest’ultimo è più ordinato e pulito, dividendosi in quattro pagine da sfogliare: novità, raccolte, abbonamenti e sfoglia.

L’idea di dividere in pagine lo store è nata proprio dal voler mettere più ordine possibile, così da trovare in maniera rapida ciò che stiamo cercando, senza perdersi nella miriade di contenuti.

Un’altra particolarità dello store è che possiamo considerarlo, almeno per il momento, un negozio dedicato solo ed esclusivamente ai giochi e agli abbonamenti legati al gaming. Non abbiamo più temi, foto o applicazioni da scaricare, queste ultime sono state, infatti, spostate nella sezione Media.

Proprio quest’ultima è completamente nuova e si distacca volutamente dai giochi, integrandosi in un propria pagina dedicata, così da mantenere ordinata l’interfaccia della home e dello Store.

Dai Media possiamo scaricare tutti i servizi di streaming e tutte le app multimediali, che siano di musica o altro. Avere tutto nella stessa pagina, aiuta molto nella fruizione dei contenuti multimediali.

Per quanto concerne le immagini e i video registrabili su PS5, possiamo confermarvi che è possibile scegliere di registrare clip fino in 4K a 30 FPS, tuttavia con questa ultima opzione non possiamo salvarlo in MP4, ma solo in WEBP. Gli screenshoot, invece, possono essere salvati sia in JPG che in PNG, a nostra scelta.

Impostazioni, Trofei e Profilo

Il profilo è più facile da scorrere e permette sin da subito di avere una panoramica generale sulle ultime attività, dandoci la possibilità di scorrere tra i giochi – che ora segnalano anche il tempo di gioco totale – oltre che i trofei guadagnati, gli amici totali e le ultime clip o immagini condivise.

La gestione dei trofei è rimasta pressoché invariata. Abbiamo delle modifiche più che altro grafiche, introducendo un livello generale dei trofei – posizionato a fianco del totale dei trofei – e una gestione degli stessi più oculata. Una volta aperti i singoli giochi, possiamo osservare più da vicino quale trofei mancano all’appello tramite il sistema CARDs di cui vi abbiamo parlato in precedenza. In futuro queste CARDs permetteranno di raggiungere in maniera diretta delle videoguide su come ottenere un particolare trofeo.

Abbiamo, infine, tutta la parte relativa alle impostazioni. Sony ha lavorato benissimo, non solo per quanto concerne l’ordine generale, ma anche per tutta la componente di accessibilità. PS5, infatti, offre la possibilità di attivare sottotitoli e addirittura un aiuto vocale, che aiuta ad esplorare la dashboard con più facilità per le persone che ne hanno necessità.

Oltre a poter spostare con facilità tutti i nostri vecchi salvataggi di PS4, è possibile anche decidere di preimpostare delle caratteristiche per ogni gioco, che verranno applicate in maniera generale, senza dover ogni qualvolta passare per le opzioni di gioco. Per farvi un esempio pratico, possiamo decidere con quale difficoltà far parte i giochi o la modalità grafica preferita – in caso fosse presente – ma anche decidere se attivare o meno i sottotitoli.

Abbiamo anche un’impostazione anti-spoiler. Ricordate quando c’era il rischio che qualcuno vi spoilerasse qualcosa con i messaggi o con una videoclip? Ora tutto questo è un lontano ricordo, visto che il sistema riesce a riconoscere eventuali situazioni spoiler e avvertirvi prima di aprire un determinato contenuto.