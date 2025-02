PS5, arriva un aggiornamento in beta: ecco le novità

Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta del software di sistema per PlayStation 5, disponibile per un gruppo selezionato di utenti tester. L'update introduce miglioramenti alla funzione Attività e altre ottimizzazioni per la console.

Le principali novità riguardano il sistema di visualizzazione delle Attività, ora più intuitivo e in grado di mostrare i dettagli senza rivelare spoiler. L'aggiornamento include anche il supporto agli emoji Unicode 16.0, modifiche ai Controlli Parentali e miglioramenti generali alla stabilità e alle prestazioni del sistema.

Questo update si inserisce in una serie di recenti aggiornamenti che hanno progressivamente affinato l'esperienza utente di PS5. Nel precedente firmware 24.07-10.20.00, Sony aveva già introdotto un'indicazione più chiara dello stato delle attività in corso.

Insomma, Sony continua a lavorare su piccoli dettagli che rendono il sistema più fluido e intuitivo, anche se le novità rimangono relativamente contenute rispetto all'aggiornamento principale 24.06, che aveva portato funzionalità più sostanziali come il Welcome Hub, miglioramenti per il Remote Play e nuovi profili audio 3D personalizzati.

Sebbene questi aggiornamenti incrementali migliorino l'esperienza complessiva, alcuni utenti auspicano innovazioni più significative. In particolare, funzionalità come una dashboard più personalizzabile, opzioni avanzate per l'interfaccia utente o miglioramenti più incisivi alla gestione dei file e delle notifiche sarebbero particolarmente apprezzate dalla community.

Con il ciclo vitale di PS5 ormai ben avviato, cresce l'attesa per aggiornamenti più ambiziosi che vadano oltre le semplici ottimizzazioni di stabilità. Per il momento, Sony sembra adottare un approccio cauto, concentrandosi su miglioramenti graduali piuttosto che su cambiamenti radicali del sistema operativo.