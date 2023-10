SSD interni per PS5 (ottobre 2023)

Da settembre 2021 PS5 supporta l'aggiunta di SSD interni, componentistica hardware che è in grado di estendere la memoria di archiviazione interna così da poter avere più spazio per i vostri videogiochi. Sul mercato esistono tanti SSD compatibili con PS5, ma in questa guida vedremo di mostrarvi esclusivamente una lista degli SSD più veloci per PS5. Per poterne installare uno è richiesto qualche passaggio aggiuntivo, ma anche in questo caso abbiamo preparato una guida e video-guida completa di riferimento dove vi spieghiamo tutto nel dettaglio. Si tratta di un procedimento davvero semplice, che richiede un po' di manualità ma non che siate laureati in ingegneria elettronica.

In questo nuovo aggiornamento di ottobre 2023 abbiamo aggiornato tutti i link dei prodotti, assicurandovi così di riportare gli store in cui sono disponibili al prezzo più basso possibile.

Ma a cosa serve un SSD? Ebbene, la memoria che andrete a installare diventerà una vera e propria memoria interna di PS5 e che la console riconoscerà proprio come fa con la memoria originale di base. A differenza di una memoria esterna, dove ricordiamo potete solo ed esclusivamente archiviare i vostri giochi ma non lanciarli e giocarci, un SSD interno permette di giocare istantaneamente ad un gioco installato senza doverlo prima spostare sulla memoria della console (visto che è già dentro). Gli SSD che abbiamo selezionato per PS5 sono i più veloci del mercato. Cosa significa questo? Significa che hanno un'alta velocità di lettura e scrittura, maggiore a quella della memoria di base PS5. In pratica i vostri giochi saranno installati in maniera ancora più veloce, i tempi di caricamento spariranno e le prestazioni di ogni gioco saranno nettamente superiori. Secondo le direttive di Sony, è consigliabile installare SSD che abbiano una lettura minima di circa 5.500 megabyte al secondo, ma in questa guida andremo ad analizzare dispositivi ben più veloci e naturalmente compatibili con il sistema di Sony.

Prima di cominciare con i nostri consigli per gli SSD più veloci per PS5, vi ricordiamo che vi ricordiamo che per ogni prodotto troverete un estratto delle caratteristiche principali, insieme a un link che vi porterà alla pagina del produttore o di uno shop online in cui troverete altre informazioni e, se vorrete, potrete acquistare l'articolo al miglior prezzo che siamo riusciti a trovare sul mercato. Ciò detto, vogliamo anche offrirvi una panoramica su tutte le nostre guide agli SSD: migliori SSD esterni per PS5, SSD economici per PS5 e SSD M.2 interni per PS5.

Come scegliere i più veloci SSD interni per PS5

Gli SSD interni sono necessari ad ampliare lo spazio di archiviazione della vostra console e possono essere installati sia sulla versione PS5 con disco che digitale. Soprattutto in questo secondo caso, avrete bisogno prima o poi di conservare i vostri videogiochi senza per forza disinstallarli dalla memoria interna della piattaforma ogni qual volta vi occorre fare spazio per installare i nuovi titoli che acquistate. Oppure, più banalmente, potreste aver bisogno di molto spazio per archiviare nella console le catture video e le schermate delle vostre partite, così come potrebbe essere necessario un po' di spazio in più per i vostri salvataggi.

Oltre alle normali accortezze che vi riserviamo in ogni guida all'acquisto per scegliere i migliori SSD interni che fanno al vostro caso, ci teniamo a riportarvi i pre-requisiti ufficiali di PS5, direttive molto specifiche che Sony ha avuto la cura di pubblicare per aiutare i suoi utenti a una corretta installazione di SSD interni. Assicuratevi di rispettare le regole di Sony quando decidete di comprare i migliori SSD veloci per la vostra PS5 altrimenti vi potreste ritrovare con sorprese spiacevoli.

Quali SSD posso utilizzare su PS5?

Queste le specifiche ufficiali rilasciate da Sony che vanno prese in considerazione prima dell’acquisto.

Interfaccia : SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4

: SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4 Memoria di archiviazione : 250 GB – 4 TB

: 250 GB – 4 TB Dimensioni supportate : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Dimensioni comprensive di meccanismo di dissipazione del calore : Larghezza fino a 25 mm

: Larghezza fino a 25 mm Lunghezza : 30/40/60/80/110 mm

: 30/40/60/80/110 mm Profondità : fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda)

: fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda) Velocità di lettura sequenziale : 5,500 MB/s o superiore consigliati

: 5,500 MB/s o superiore consigliati Tipo di presa Presa: 3 (Key M)

Che tipo di connettore richiedono gli SSD di PS5?

Come da requisiti specifici: la PS5 supporta solo ed esclusivamente SSD M.2. NVME con Socket 3 e con tipologie 2230, 2242, 2260, 2280 o 22110. Il celebre e conosciutissimo SATA non può quindi essere usato e bisogno per forza seguire la linea di requisiti di Sony.

Perché però l'azienda dietro PS5 ha scelto proprio l’interfaccia NVME? Il motivo è presto detto: si tratta di un’interfaccia di collegamento che risulta di alto livello in confronto alle tradizionali M.2 perché permette un passaggio di dati superiore ai 3.5 GB al secondo. Questo vuol dire che un'interfaccia SSD di questo tipo riesce quasi ad eguagliare, o almeno ad avvicinarsi, alle prestazioni di una RAM, il tipo di memoria più veloce conosciuto.

Qual è la velocità di lettura degli SSD PS5?

La velocità di lettura, indicata in MegaByte al secondo (MB/s) determina quanto tempo i giochi in funzione su PS5 impiegano nei caricamenti, ma anche nel trasferimento dei dati. Più è alta la velocità di lettura, minori saranno i tempi di caricamento. Come potete leggere dal paragrafo precedente, Sony consiglia SSD interni con una velocità di lettura minima di 5500 MB/s, ma in questa guida vi abbiamo riportato prodotti che viaggiano su velocità che girano attorno ai 7000 MB/s, utili per prestazioni ancora più veloci.

Se volete quindi acquistare un SSD veloce su PS5 orientatevi su prodotti con quella velocità per azzerare ogni caricamento e rendere qualsiasi operazione estremamente più fluida. Se invece volete il dispositivo più veloce del mercato, il Patriot mostrato in questa guida raggiunge i 7400 MB/s, una velocità assurda. Se avete uno dei TV 4K consigliati nel nostro articolo, provate a giocare Horizon: Forbidden West con un SSD del genere, rimarrete davvero stupiti della differenza con quello basilare di PS5!

Dissipazione

Le soluzioni che vi abbiamo indicato in questa guida rispettano tutte le indicazioni di Sony, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni. In particolare, bisogna tener conto dei millimetri di spessore indicati da Sony (li trovate poco sopra) anche quando si parla di acquistare dissipatori compatibili con gli SSD. Il dissipatore, che funziona proprio come quello di un PC, è necessario per evitare surriscaldamenti provocati proprio dalla memoria interna. Ogni computer ne ha uno e la stessa PS5 ne possiede già uno. È quindi necessario installarne uno insieme alla memoria interna che andrete ad inserire. Perché vi dico questo? Perché Non tutti gli SSD interni compatibili con PS5 hanno un dissipatore integrato. In questa selezione abbiamo cercato di inserire solo prodotti super veloci e con dissipatore, ma se volete spendere un po' meno e acquistare un dissipatore a parte, dovete sempre tenere conto delle dimensioni compatibili di Sony.

Il nostro consiglio, a meno che non troviate un'offerta sostanziosa che vi permetta di risparmiare molto prendendo SSD e dissipatore separati, è quello di comprarli integrati così da risparmiare tempo e fatica visto che un dissipatore non integrato ad un SSD richiede anche dei passaggi di montaggio aggiuntivi. Inoltre non tutti i dissipatori vanno bene per tutti gli SSD, quindi evitate questo passaggio e comprate un SSD con dissipatore integrato!

Come si installa un SSD su PS5?

Non sono tanti i passaggi da compiere per installare il vostro nuovo SSD interno e non vi serve nemmeno una conoscenza tecnica da ingegnere o attrezzi particolari. Basta un cacciavite compatibile indicato, insieme a tutti i passaggi da seguire, nella nostra guida all'installazione di un SSD interno su PS5. Oppure potete seguire la nostra videoguida passo passo all'installazione.

Prezzo e Brand

Nei primi mesi in cui Sony aveva reso disponibile la funzionalità per l'aggiunta della memoria nello slot apposito presente in ogni PS5 comprare un SSD interno di un brand piuttosto che di un altro faceva di molto la differenza sul prezzo. I Patriot e i Seagate raggiungevano dei prezzi piuttosto elevati, rispetto ad un Samsung, anche rimanendo nello stesso taglio di memoria. Adesso la situazione si è un po' equilibrata e possiamo formulare delle fasce di prezzo che vanno di pari passo con le esigenze di memoria.

Se cercate un SSD interno veloce per PS5 sui 500 GB, il prezzo giusto per un dispositivo del genere dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro. Qualcosina in meno per i più economici e qualcosina in più per gli SSD che vanno oltre la velocità di 7000 MB/s, ma sono una manciata di euro aggiuntivi più che giustificati. Se invece volete un SSD interno veloce per PS5 da 1 TB bisogna arrivare sui 150 - 170 euro. Anche qui lo scaglione di prezzo è dato dal cambio di velocità. Infine, se volete l'SSD PS5 più veloce e capiente del mercato (2 TB - 4 TB) dovrete arrivare a spendere ben oltre i 300 euro. Chiaramente si tratta di una cifra molto elevata, ma se avete una PS5 digital e amata tenere archiviati i vostri giochi è un prezzo tutto sommato abbastanza ragionevole, se considerato come investimento per il futuro.