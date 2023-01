Se siete ancora alla ricerca di una PS5, il momento perfetto è finalmente arrivato: Gamestop ha lanciato un’offerta ottima, che vi permetterà di acquistare un bundle comprendente la console di Sony, una copia fisica di God of War: Ragnarok e un accessorio a scelta tra un controller DualSense aggiuntivo o un paio di cuffie gaming a soli 699,98€!

Considerando quanto sia difficile trovare PlayStation 5, si tratta di un’occasione da non perdere assolutamente! Dato che le scorte esauriranno molto probabilmente in men che non si dica, vi consigliamo di concludere l’acquisto il prima possibile, creando il vostro bundle nella pagina di Gamestop dedicata: vi basterà infatti aggiungere i prodotti che desiderate includere al carrello, e procedere poi con l’ordine.

God of War Ragnarock

L’offerta di Gamestop è validissima non solo perché vi permetterà di portarvi a casa l’introvabile PS5, ma anche di avere God of War: Ragnarok, uno dei titoli più acclamati del 2022, nonché esclusiva Sony che vi assicurerà ore e ore di divertimento nelle terre Norrene. Inoltre, non è da sottovalutare anche l’inclusione di un accessorio come il controller DualSense, che al di fuori del bundle viene venduto a un prezzo di listino di circa 70,00€!

