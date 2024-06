Indiana Jones e L'Antico Cerchio, dove preordinarlo al miglior prezzo?

Uno dei titoli first-party Xbox più attesi di tutto il 2024 è, senza dubbio, Indiana Jones e L'Antico Cerchio: annunciato durante lo scorso direct Xbox e previsto per il rilascio entro la fine del 2024. Ebbene, se non vedete l'ora di poterci giocare sarete felici di sapere che, nonostante non si sappia ancora una data di uscita precisa, i preorder sono già aperti sul sito di GameStop al prezzo di listino di 80,98€!

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: cos’è e di cosa parla?

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un'avventura in prima persona ambientata tra gli eventi de "I predatori dell'arca perduta" e "L'ultima crociata". La trama segue, ovviamente, Indiana Jones mentre indaga su un misterioso furto di un manufatto apparentemente insignificante, che lo conduce a scoprire un antico potere noto come il Grande Circolo. Il gioco offre una combinazione avvincente di esplorazione, enigmi e azione, con sequenze sia in prima persona che in terza persona durante i filmati e alcune fasi di movimento.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: quando esce?

Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà disponibile nel 2024 per PC e Xbox Series X|S, con accesso al lancio anche su Xbox Game Pass. Per ora, però, non è stata annunciata una data di uscita precisa.

Indiana Jones e L'Antico Cerchio, chi dovrebbe acquistarlo?

Indiana Jones e L'Antico Cerchio è, ovviamente, rivolto principalmente ai fan dell'iconica saga cinematografica diretta da Steven Spielberg. Il titolo, infatti, è stato prodotto da Todd Howard in collaborazione diretta con la Lucasfilm, e a vestire i panni del protagonista è proprio Harrison Ford, ricreato accuratamente nel gioco dal team di MachineGames in una versione - ovviamente - più giovane.

Il gioco, infatti, si posizione narrativamente tra "I predatori dell'arca perduta" e "L'ultima crociata" e vede Indy seguire le tracce di un misterioso criminale che ha trafugato un artefatto misterioso. Potremo aspettarci, dunque, una classica avventura alla Indiana Jones, ricca di azione, colpi di scena e nemici da sconfiggere (come sempre, nazisti). Dovrete, dunque, impugnare l'immancabile frustino, sfruttandolo per spostarvi, per combattere e persino per distrarre gli avversari.

Indiana Jones e L'Antico Cerchio, dove preordinarlo al miglior prezzo?

Insomma, si tratterà sicuramente di un'avventura coinvolgente e imperdibile, per cui, a prescindere che sappiate i film a memoria o che amiate semplicemente i titoli action adventure alla Uncharted, siamo sicuri che vi piacerà. Non ci resta, dunque, che rimandarvi alla pagina GameStop dedicata al prodotto per effettuare il preordine.