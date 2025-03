DualSense The Last Of Us: PREORDER APERTI da Gamestop!

L'attesa per la seconda stagione della serie TV The Last of Us si fa sempre più intensa, e per celebrare l'evento, Sony ha svelato un'edizione limitata del celebre controller DualSense per PlayStation 5. Questa versione speciale si distingue per un'elegante combinazione di nero e bianco, impreziosita da dettagli lucidi ispirati agli iconici trofei del gioco e dal logo delle Luci. Sarà disponibile a partire dal 10 aprile 2025 al prezzo di 87,99€, rendendosi un oggetto da non perdere per tutti i fan della saga.

DualSense The Last of Us, chi dovrebbe acquistarlo?

Se desiderate mettere le mani su questa edizione esclusiva, sappiate che GameStop ha avviato i preordini in esclusiva. Gli utenti iscritti al GS Pro Club hanno avuto l'opportunità di prenotarlo già dal 14 marzo, beneficiando di uno sconto del 5% che abbassa il prezzo a 83,59€. Da oggi, 17 marzo 2025, le prenotazioni sono aperte a tutti, ma attenzione: le unità disponibili sono limitate! Se volete assicurarvi questa rarità, vi consigliamo di non indugiare troppo.

Questa versione speciale del DualSense non si limita all'estetica ricercata, ma conserva tutte le tecnologie avanzate che hanno reso il controller di PS5 uno dei migliori della sua categoria. Tra le sue caratteristiche principali troviamo il feedback aptico, i grilletti adattivi e una connettività reattiva per garantire un'esperienza di gioco ultra immersiva.

Le scorte del DualSense The Last of Us sono limitate, quindi non aspettate troppo! Prenotate subito il vostro controller esclusivo su GameStop e aggiungete un pezzo da collezione alla vostra esperienza su PlayStation 5.

