PS5: Demon’s Souls, ecco il primo vero gameplay next-gen

Mancano meno di tre settimane all’arrivo di PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. Il lancio della macchina da gioco PlayStation potrà contare su vari giochi first-party molto interessanti, come Marvel’s Spider-Man Miles Morale, Sackboy A Big Adventure e Demon’s Souls Remake. Pur essendo un gioco “di nicchia”, l’opera di Bluepoint Games è probabilmente la più interessante in quanto è l’unico gioco di lancio AAA veramente esclusivo di PS5. Ricordiamoci infatti che sia le avventure del secondo Uomo-Ragno che quelle della mascotte di Little Big Planet arriveranno in formato cross-gen.

Ora, Sony PlayStation ha rilasciato un secondo video di gameplay, questa volta non in “god mode”: ovvero, pur mancando l’HUD che mostra salute, stamina e oggetti attivi, il video non mostra combattimenti finti. Precisamente, possiamo vedere il personaggio che combatte una serie di nemici minori e anche un boss. Oltre al combattimento corpo a corpo, è possibile anche vedere un po’ di magia la quale, grazie ai nuovi effetti particellari e luminosi, è ancora più bella rispetto alle più recenti opere di From Software.

Il video toglie ogni dubbio riguardo alla qualità grafica del gioco: tecnicamente Demon’s Souls, su PS5, sembra incredibile (ma come sempre dovremo attendere di provarlo con mano per poterlo confermare). Dobbiamo sottolineare, per chi non conosca il genere o anche solo il gioco, che la sequenza di gameplay sembra comunque “montata ad arte”.

Lo scontro con il boss è molto veloce e nel complesso i nemici cadono in pochi colpi: recenti rumor hanno confermato che non vi sarà un livello di difficoltà selezionabile, quindi il “vero” gioco sarà un pelo più difficile di quanto sembri in questo filmato. Il video si chiude poi con un altro boss, il Flamelurker, che ha la meglio sul personaggio.

Diteci, cosa ne pensate di questo video di gameplay di Demon’s Souls per PS5? Quale videogioco darà il via alla vostra nuove generazione? Sarà il gioco di Bluepoint Games?