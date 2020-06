PS5: l’evento di presentazione è il più visto nella storia del gaming

L’abbiamo aspettata e desiderata tanto; sono state ipotizzate diverse versioni molto creative, pur di restituire un’immagine da collegare ai nostri inesauribili pensieri e congetture sulla prossima console di casa Sony. Finalmente, però, milioni di videogiocatori in tutto il mondo hanno delle risposte e, soprattutto, hanno visto la vera console, presentata al Future of Gaming di PS5 dell’11 giugno 2020, evento che ha letteralmente infervorato l’animo di tutti.

L’evento rivelatore di PS5 è stato un enorme successo per Sony in termini di visibilità. La foto della console ha superato i 4,5 milioni di like su Instagram e il video del design della console ha registrato 11 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Inoltre, bisogna considerare che l’evento è stato trasmesso anche in altre piattaforme, come Twitch, conquistando il pubblico di tutto il mondo. I dati legati all’evento di PS5 sono davvero incredibili. Infatti, non solo si è inserito immediatamente tra le tendenze di YouTube, ma è stato l’evento più visto nella storia del gaming sulla piattoforma, superando, addirittura, l’evento di presentazione di Xbox Series X, il The Game Awards dello scorso anno e gli show dell’E3. A rivelarci questo magnifico record è la Statistics Manager di YouTube, Millie Amand, con un post su Twitter.

È vero, non abbiamo ancora una risposta definitiva a numerosi quesiti, ma finalmente ora si può parlare di console next-gen. Gli utenti, oramai, sono scatenatissimi sui social. Essi si domandano se sia meglio acquistare la versione digitale della PS5 – a cui mancherà l’unità Blu-ray UltraHD – o quali potranno essere i prezzi – che per nessuno dei due prodotti sono stati confermati. La foto dell’hardware PS5 ha già registrato 4,5 milioni di like, mentre il controller DualSense domina le tendenze di Twitter.

Parlando di hardware, Sony ha presentato anche una nuovissima linea di accessori per PlayStation 5 che include l’auricolare wireless 3D PULSE, una videocamera HD, un telecomando multimediale con microfono incorporato per navigare con facilità, per vedersi un film ed usufruire dei servizi di streaming, nonché una stazione di ricarica per i controller wireless DualSense. Dal lato software, invece, sono stati presentati molti giochi per PS5 durante l’evento. Per troppo tempo gli appassionati hanno desiderato notizie e informazioni che riguardassero la next-gen. Ora, finalmente, stiamo gradualmente facendo il nostro ingresso alle danze.