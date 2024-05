PS5: fino al 2025 non ci saranno grosse uscite first party

Durante la pubblicazione dei risultati finanziari di Sony, il presidente Hiroki Totoki ha chiarito che durante l'anno fiscale in corso, che terminerà ad aprile 2025, non saranno rilasciati grandi giochi first party. Nonostante questa dichiarazione, Totoki ha assicurato che sono previsti alcuni titoli esclusivi nel corso del 2024.

Quali sono questi giochi? Probabilmente Astro Bot, Silent Hill 2 Remake e il possibile arrivo del remake/remastered di Horizon Zero Dawn insieme all'FPS multiplayer Concord. La strategia di Sony, era comunque stata già discussa nei mesi precedenti.

Ovviamente sono attesi grandi giochi first party a partire da aprile 2025. Sappiamo già dell'arrivo di Death Stranding 2, ma non è improbabile possano arrivare altri grandi giochi, come Ghost of Tsushima 2. Sicuramente ne sapremo di più durante l'evento showcase di questo mese (che ancora deve essere annunciato).

Nonostante la pausa nei grandi lanci, il prossimo periodo potrebbe riservare delle sorprese, come dimostrato dal successo di Helldivers 2 che ha venduto 12 milioni di copie, anche grazie al suo lancio simultaneo su PC. Il piano di Sony sembra quindi orientato a concentrarsi maggiormente sul 2025 per il ritorno dei titoli più attesi e l'aumento dei ricavi dalle vendite di giochi first party, ma nel frattempo non mancheranno le esclusive e potenziali nuove hit.