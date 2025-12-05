Il viaggio dell'Astral Express sta per fare ritorno su Penacony, ma questa volta il celebre "Pianeta delle Festività" si presenta sotto una luce completamente diversa rispetto alle precedenti visite. HoYoverse ha confermato che l'aggiornamento 3.8 di Honkai: Star Rail, intitolato "I ricordi sono il preludio ai sogni", segnerà un momento di transizione cruciale dopo la conclusione dell'epica avventura su Amphoreus. Il protagonista scoprirà che la propria memoria presenta lacune inquietanti, e solo attraverso l'aiuto di un nuovo misterioso personaggio sarà possibile ricostruire la verità su quanto accaduto.

La figura centrale di questo ritorno a Penacony è Constance "La Dalia", nuovo personaggio giocabile a cinque stelle di rarità limitata che seguirà il Sentiero del Nichilismo. Il suo arrivo non è casuale: La Dalia rivela al Viaggiatore che alcuni frammenti essenziali della sua memoria sono stati sottratti, impedendogli di comprendere appieno gli eventi vissuti durante il Charmony Festival. Questa elegante e sofisticata cacciatrice di ricordi possiede abilità legate al percorso della Rimembranza, permettendole di accendere e persino fabbricare memorie.

Dal punto di vista del gameplay, La Dalia si distingue per meccaniche innovative che la rendono particolarmente efficace in squadre specializzate in Break DMG. La sua capacità distintiva consiste nel creare una Zona oscura sul campo di battaglia: finché questa rimane attiva, la riduzione della Tenacia inflitti dagli alleati può innescare Super Break DMG anche prima che i nemici abbiano la loro debolezza completamente infranta. Come danzatrice raffinata, può inoltre invitare un compagno di squadra a diventare "Partner di Danza", creando una sinergia che genera danni aggiuntivi ogni volta che uno dei due attacca un bersaglio nemico.

Il nucleo narrativo dell'aggiornamento si concentra però su Firefly, permettendo ai giocatori di rivivere la storia dal suo punto di vista. Verranno finalmente chiarite le circostanze del suo primo ingresso nel mondo onirico, il modo in cui ha incontrato il protagonista e le battaglie che ha dovuto affrontare. Durante questo viaggio nella memoria emergeranno location finora inesplorate come la sede del potere della Famiglia e il Sogno della Quercia Rodente, mentre Firefly avrà anche un incontro significativo con un vecchio amico legato al suo passato come Cavaliere della Cavalleria di Ferro di Glamoth.

I ricordi rubati custodiscono verità che cambieranno tutto

La storia personale de La Dalia aggiunge ulteriori strati di complessità alla trama. Nonostante i grandiosi piani di suo padre, Duca Inferno, siano stati definitivamente abbandonati, lei ha scelto di raggiungere Penacony con un obiettivo preciso: la Rimembranza stessa. Il suo legame con il Giardino del Ricordo e con Black Swan affonda radici profonde nel passato, e si dice che abbia ormai sviluppato una certa familiarità con il tradimento.

Ciononostante, decide di assistere il Viaggiatore nel recupero dei ricordi perduti, poiché questi frammenti di memoria rivestono un'importanza particolare non solo per il protagonista, ma anche per lei stessa.

Sul fronte delle attività di gioco, l'aggiornamento introduce eventi a tempo limitato che promettono di diversificare l'esperienza. Il "Campionato Chrysos Awoo" trasformerà il Viaggiatore in un allenatore di chimere, con il compito di guidare queste creature a formare una squadra competitiva per conquistare il titolo di campione. In parallelo, l'evento "Resti del Crepuscolo" proporrà una serie di sfide di combattimento che metteranno alla prova le capacità strategiche e la prontezza decisionale dei giocatori.

Penacony era stata presentata nelle precedenti versioni come una destinazione turistica dove visitatori interstellari si riuniscono per celebrare e divertirsi, un vero paradiso onirico. Durante il Charmony Festival, i membri dell'Astral Express erano riusciti a risvegliare coloro che erano caduti preda di sogni ingannevoli, restituendo loro il controllo sulla propria realtà. Tuttavia, sotto la superficie apparentemente perfetta di quel viaggio si celavano numerosi misteri irrisolti, che solo ora potranno venire alla luce attraverso questa nuova esplorazione mnemonica.

L'Ultimate de La Dalia rappresenta il culmine delle sue capacità tattiche: applicando la debolezza elementale di ogni Partner di Danza a tutti i nemici presenti, aumenta l'efficacia della riduzione di Tenacia e trasforma il campo di battaglia in un palcoscenico dove i danni da rottura diventano devastanti.