PS5: sarà possibile giocare online con i possessori di PS4

PS5 non vuole essere un cambio netto, ma piuttosto un passaggio fluido: la possibilità di giocare online con i possessori PS4 sarà fondamentale.

PS5 è un progetto ancora avvolto nel mistero, per quanto Mark Cerny abbia iniziato a svelarne alcune caratteristiche. Sappiamo per certo, però, che la retrocompatibilità sarà un elemento fondamentale della nuova console: la strategia dell’azienda giapponese, infatti, è di rendere più fluida e leggera possibile la transizione. In pratica, non vogliono ripetere quanto accaduto con PS3 e PS4, dove il cambio completo di architettura ha reso molto più netto il passaggio generazionale.

Ora, scopriamo che la retrocompatibilità porta con sé una caratteristica forse ovvia, ma che è sempre un bene vedere confermata: tramite PlayStation 5 sarà possibile giocare online con i possessori di PlayStation 4. Nel caso nel quale una parte del vostro gruppo di amici decida di passare alla nuova console di Sony, non ci saranno limitazioni di alcun tipo e potrete continuare a condividere le vostre sessioni di gioco con i videogame che già possedete.

Mark Cerny

Questo, sopratutto per quanto riguarda giochi free to play come Fortnite, permetterà non solo di non “abbandonare” l’utenza che ha fedelmente supportato PS4 per anni, ma farà in modo che gli early adopter di PS5 abbiano già una community con la quale giocare.

Si tratta di un dettaglio estremamente importante e che potrebbe veramente aiutare PS5 a ottenere un rapido successo. Sony, in questa generazione, è divenuta in poco tempo il leader del mercato console, visto che Microsoft ha subito una partenza a dir poco travagliata a causa di una pessima comunicazione e visto che Nintendo è “partita in ritardo” (ma sta ottenendo sempre più successo, sopratutto in Giappone). Questa posizione di vantaggio, però, non assicura un successo con PS5, come ha spiegato un grande ex-Sony PlayStation. La retrocompatibilità e il “cross-generation play” saranno quindi componenti fondamentali per convincere il pubblico a passare alla nuova console. Diteci, anche per voi sarà così? O non vi interessa la retrocompatibilità?