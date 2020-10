PS5: gameplay esclusivo di Godfall e DMC 5, ecco la console in azione!

Come anticipato nei giorni scorsi questa mattina sarebbe stata dedicata ad alcuni youtubers giapponesi che hanno avuto modo di provare PS5 in anteprima, e che all’interno di alcuni video hanno mostrato nuovi spezzoni di gameplay appartenenti sia ad Astro’s Playroom che potete trovare qui sia a Godfall e Devil May Cry 5 Special Edition. Questi ultimi due titoli sono mostrati abbastanza abbondantemente, anche se ci aspettavamo sicuramente di più. Ma ovviamente questo era un evento esclusivo per il Giappone, e sappiamo che a volte la loro comunicazione è molto diversa dalla nostra e quindi si è scelta questa strada per mostrare qualcosa in attesa di avere le console tra le nostre mani.

All’interno del gameplay di Godfall, che potete trovare in questa notizia a partire dal minuto 4, si possono notare alcuni elementi che ancora non erano stati mostrati in precedenza tra cui un nuovo boss e anche l’HUD. Il titolo ancora ad oggi ci lascia qualche perplessità, ma ovviamente è sicuramente dato dal fatto che ancora non abbiamo potuto mettere le mani sul sistema di combattimento. Nell’ultima parte del video invece viene mostrata anche una porzione della Special Edition di DmC 5 su PS5.

All’interno del video è infatti possibile vedere la parte iniziale del titolo nella quale si notano alcune migliorie di cui si era già parlato in precedenza anche durante l’ultimo showcase dedicato ai titoli della nuova console di Sony. Speriamo al più presto di avere nuove notizie sulla console e magari di dare uno sguardo anche al nuovo aspetto della UI e delle nuove funzionalità che saranno mostrate.

Noi ci aspettiamo infatti almeno un altro evento, o almeno un momento di comunicazione ufficiale in cui vengano fatte altre dichiarazioni riguardo i servizi principali. Voi cosa ne pensate dei due titoli mostrati e soprattutto state aspettando anche voi la console?