PS5 provata: ecco il video anteprima di due esclusive D1 di un noto YouTuber

Come ben sapevamo, PS5 è stata provata nelle ultime settimane da alcuni noti YouTuber giapponesi che quest’oggi, 4 ottobre 2020, hanno rilasciato in formato premiere le loro anteprime. Ora, possiamo vedere uno dei filmati rilasciati su YouTube da un canale con quasi 3 milioni di iscritti. In questo caso, il video si focalizza su due esclusive console PS5: Astro’s Playroom e Godfall.

PS5 | Astro’s Playroom

Astro’s Playroom è un gioco gratuito disponibile su ogni PS5, preistallato. Si tratta di un’esperienza largamente pubblicizzata da Sony Interactive Entertainment in quanto ha lo scopo di far provare tutte le funzioni uniche del DualSense, il controller di PlayStation 5. Il gioco permetterà infatti di testare il feedback aptico (ad esempio sentendo la sabbia che ci scorre tra le dita) e i grilletti adattivi, che possono essere programmati dagli sviluppatori per proporre una resistenza alla pressione diversa a seconda del tipo di azione eseguita nel gioco.

Il video, che potete vedere poco sotto, ci mostra una lunga sezione di gioco di Astro’s Playroom su PS5, tra sezioni platform, si combattimento ed esplorative. Il gioco, come possiamo vedere, nasconde anche molteplici segreti ispirati al mondo PlayStation (ad esempio, possiamo vedere che lo YouTuber trova un disco di botcharted, chiaramente una parodia di Uncharted).

Astro’s Playroom, pur se pensato come un’esperienza d’apertura, sembra un gioco a tutti gli effetti, un platform 3D tutt’altro che banale. Considerando la qualità di Astro Bot per PS VR, siamo certamente intrigati da quanto promette questo nuovo capitolo della serie.

PS5 | Godfall

Godfall dispone di una sezione leggermente più breve, ma ci permette comunque di vedere qualche stralcio di combattimento. Possiamo vedere, armi, abilità e nemici. Il gioco viene definito come un “looter slasher” fondato sulla cooperativa. Dovremo combattere e ottenere nuovo equipaggiamento per diventare sempre più potenti. Se volete vedere più gameplay di Godfall, oltre che di Devil May Cry 5, potete vedere quest’altro video.

Ecco a voi il filmato completo.

Per il momento non disponiamo di una traduzione di quanto afferma lo YouTuber in questione, ma il video è perlopiù di gameplay, quindi è possibile guardarlo anche senza comprendere le parole del giocatore giapponese.

Diteci, cosa ne pensate di questo gameplay?