PS5: gli sviluppatori di Hitman parlano del ray tracing

Siamo oramai a poche ore dall’inizio del 2020, ovvero l’anno che darà il via alla nuova generazione di console Microsoft e Sony, ovvero Xbox Series X e PlayStation 5. Per quanto riguarda la macchina da gioco giapponese, ancora dobbiamo scoprire molti dettagli, su tutti l’aspetto. Sappiamo però che proporrà varie novità rispetto all’attuale generazione, su tutte il ray tracing, una tecnologia per ora diffusa (parzialmente) nel mondo PC che diverrà comune con PS5 e Xbox Series X.

Sony, in realtà, aveva già dato un’idea di cosa il ray tracing potrebbe significare per i giochi: alla conferenza “Grafics and VFX” del SIGGRAPH Asia 2018, Masamichi Sugihara, Hiroki Kashiwagi Tastuya Matsue, ingegneri di Polyphony, hanno mostrato una demo con ray tracing in tempo reale di GT Sport. La demo non era stata eseguita su un hardware PlayStation, ma si è trattato di un test interessante per sapere cosa ci riservi il futuro.

Ora, inoltre, dice la propria anche Stefania Hernandez, ligthting artisti presso IO Interactive, sviluppatori di Hitman: “Con la tecnologia dell’attuale generazione, la maggior parte dei riflessi in-game sono realizzati usano le “sfere di riflesso”, che non sono molto accurate. Quando si posiziona una fonte di luce in una scena, includiamo anche un “rimbalzo di luce” aggiuntivo per rendere il tutto più credibile. La nuova tecnologia del ray tracing produce effetti di rimbalzo, riflessi e ombre più accurati, evidenziando molti dettagli degli ambienti 3D. Questo fa sì che la resa complessiva sia molto più realistica.”

“L’illuminazione gioca un ruolo centrale nel definire l’umore e i sentimenti che si provano vedendo il gioco e credo che il ray tracing possa aiutare nella creazione di un’esperienza gaming più immersiva per i giocatori. Credo che siamo vicini a un punto nel quale è possibile raggiungere un’esperienza visiva molto vicina a quella ottenuta attualmente dalle scene prerenderizzate“.