PS5: il nuovo State of Play svela 12 minuti di gameplay di Demon’s Souls!

A sorpresa, Sony PlayStation ha rilasciato un nuovo episodio di State of Play, precisamente dedicato a Demons’ Souls, il remake per PS5 in arrivo il 19 novembre insieme alla console di nuova generazione. In questo filmato, della durata di circa 12 minuti, possiamo scoprire tanti nuovi dettagli sull’atteso capostipite dei souls-like grazie a Gavin Moore, direttore creativo. Pronti a scoprire ogni dettaglio?

PS5 | Demon’s Souls

Il filmato si apre con l’avvio di una nuova partita e l’accesso al menù di creazione del personaggio. Avevamo già avuto modo di vedere qualche dettaglio del sistema di creazione grazie a delle immagini condivise tramite il PS Blog, ma grazie a questo video possiamo scendere maggiormente nel dettaglio. Il salto tecnico è incredibile e il numero di personalizzazioni nettamente superiore.

Uno dei primi dettagli che possiamo notare appena viene avviata la partita è l’HUD: è la prima volta che, tramite un video ufficiale, abbiamo modo di vedere l’interfaccia che mostra vita, mana, stamina e gli oggetti attivi. Lo stile è cambiato sensibilmente rispetto alla versione originale: Bluepoint ha optato per un stile minimale e geometrico. Cambiano anche le icone degli status attivi sul personaggio, che abbandonano le famigerate icone della versione PS3.

L’attivazione della prima Arcipietra ci permette inoltre di notare che i tempi di caricamento sono estremamente ridotti: in pochi secondi ci si ritrova a Boletaria. Durante i primi secondi di combattimento Moore ci conferma che i nemici si comportano esattamente come nell’originale, anche se le animazioni sono state ricreate. Inoltre, i 60 FPS della modalità Prestazioni permetteranno di vivere un’esperienza più fluida. Ci viene inoltre confermato che il gioco non sarà più semplice rispetto alla versione PS3. A cambiare sono invece gli effetti sonori: Bluepoint ha introdotto molti più suoni e ha sfruttato il Tempest Engine e l’audio 3D.

Il video di gameplay ci mostra inoltre varie aree del mondo di gioco, oltre a varie classi, dal pesante cavaliere, fino al potente mago, passando per l’agile ladro. Il combattimento, come ben sanno i fan, cambia sensibilmente a seconda dello stile scelto.

Non perdiamo però altro tempo e guardiamo il video ufficiale!

Diteci, cosa ne pensate di Demon’s Souls su PS5?