PS5: non tutti i titoli PS4 riceveranno miglioramenti

PS5, la console next-gen di Sony, permetterà nativamente di giocare a una selezione di titoli PS4, con dei miglioramenti a livello grafico e di prestazioni. I principali miglioramenti che subiranno i titoli, se giocati su PS5, sono una risoluzione maggiorata rispetto a quella orginale e di un aumento del frame rate, ma c’è l’eventualità che non tutti i videogiochi selezionati raggiungano effettivamente prestazioni maggiori rispetto alla versione PS4.

Da un video recentemente pubblicato da Digital Foundry si evince come non tutti i titoli PlayStation 4 subiscano dei miglioramenti quando giocati su PlayStation 5. Probabilmente gli unici giochi a ricevere sostanziali miglioramenti saranno quelli che già nativamente non hanno un limite ai fotogrammi massimi al secondo o che utilizzano delle tecnologie per adattare la risoluzione dinamicamente in base alla potenza di calcolo disponibile; in questo caso l’esperienza su PS5 sarebbe chiaramente migliore.

Recentemente Mark Cerny, il lead system architect del progetto PS5, ha confermato che PlayStation 5 sarà nativamente retrocompatibile con i giochi PlayStation 4. Come affermato da Cerny almeno tutti i giochi presenti nella top 100 dei videogiochi per PS4 più giocati saranno infatti compatibili con PS5 al lancio previsto per fine 2020, ma è probabile che siano effettivamente disponibili molti più titoli, questo perché Sony continuerà ad aggiungerne fino alla data d’uscita di PlayStation 5.

Tra i titoli che riceveranno maggiori incrementi di qualità e performance spiccano Dark Souls 3 e Sekiro: Shadows Die Twice. Infatti il primo ha ricevuto una patch per sbloccare il framerate quando è arrivato su PS4 Pro, mentre il secondo non ha avuto limiti sin dal principio. Purtroppo titoli come Bloodborne invece risentiranno poco del cambio a PS5 poiché presentano delle limitazioni intrinseche come l’essere limitati a 30 FPS. Un ulteriore videogame che probabilmente subirà dei miglioramenti giocato su PlayStation 5 è Final Fantasy XV, che mette a disposizione diverse modalità già per Playstation 4 Pro.