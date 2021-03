PS5, SSD sarebbe un vantaggio nei confronti di Xbox Series X

Siamo sicuri che ancora in molti di quelli che ci leggono non sono riusciti a mettere le mani su PS5, vero? Anche se torna disponibile quasi ogni settimana grazie alle promozioni di Gamestop, la console risulta comunque introvabile e sembra che gli stock abbiano subito un ritardo ulteriore in seguito al blocco della nave nel canale di Suez. Ovviamente gli sviluppatori cominciano a disquisire su quale console tra PS5 e Xbox Series X sia la più performante per quanto riguarda l’input/output.

Tutte e due le ammiraglie hanno comunque dato un forte impatto all’industria negli ultimi mesi, difatti nessuna delle due si trova disponibile. L’unica console che ad ora risulta acquistabile quasi serenamente è la “piccolina” di casa Microsoft, Xbox Series S. Due sviluppatori di Innovina Interactive in seguito ad un’intervista hanno però affermato che la PS5 potrebbe avere un reale vantaggio in termini di prestazione, soprattutto grazie all’utilizzo del suo SSD proprietario.

Il caricamento delle texture e soprattutto la loro compattazione e decompattazione potrebbero risultare di gran lunga più performanti grazie alla larghezza di banda quasi due volte superiore della console Sony. Se quei 2 Teraflops in più sulla GPU, non fanno tanta differenza per il risultato finale, l’I/O potrebbe essere invece un punto di svolta. Ovviamente ci teniamo a precisare che gli sviluppatori facevano riferimento in base alla loro esperienza e che lo sviluppo di un titolo deve tener conto di tantissime variabili.

Il che quindi varia da team a team, non tutti infatti utilizzano motori performanti o personalizzati in base alle proprie esigenze. Detto questo, non ci resta comunque che invitarvi a giocare sulla piattaforma che più vi aggrada e dove avete i titoli preferiti.