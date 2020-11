PS5 stabilisce un record, è il più grande lancio di sempre

Da diversi giorni, gli appassionati hanno fatto il loro ingresso nella nuova generazione videoludica e, nonostante le numerose difficoltà insite in questo 2020, il lancio delle ultime console ha avuto un successo stratosferico. Stando alle dichiarazioni di Sony, però, PlayStation ha registrato un incredibile record: il lancio di PS5 è stato il più grande di sempre. Il debutto della console è avvenuto il 12 novembre 2020 solo in alcuni paesi, per poi approdare ufficialmente nei mercati di tutto il mondo il 19 novembre 2020.

Il record di vendite al lancio ottenuto da PS5 ha superato lo stesso traguardo stabilito da PlayStation 4 nel 2013, vendendo circa 2,1 milioni di unità nelle prime due settimane di ingresso nel mercato. Tale risultato non è solo importante per Sony, ma addirittura per l’intera industria dei videogiochi.

#PS5 is the biggest launch in PlayStation and console history!#PlayStation has now sold over 469.5 million home video consoles. pic.twitter.com/JpfLVVRYXE — Volkan Dogru #PS5🔥 (@VolkanDogru_18) November 28, 2020

“Vogliamo ringraziare i giocatori di tutto il mondo per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande risultato di sempre”, dichiara Sony. “La domanda per PS5 non ha precedenti, quindi volevamo confermare che forniremo più unità PS5 ai rivenditori entro la fine dell’anno” conclude il colosso nipponico. Oltre a ciò, Sony ha già dichiarato che prevede di vendere oltre 7,6 milioni di unità PS5 entro la fine del suo anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2021, superando il lancio di PS4 nello stesso periodo considerato. Queste dichiarazioni sono confortanti e l’arrivo di nuove console potrebbero limitare significativamente le vendite a prezzi esorbitanti nel privato, proprio come si può vedere in questi giorni su eBay.

Ciò nonostante, se è vero che PS5 ha superato abbondantemente le vendite registrate da Series X|S, è bene tenere a mente anche che entrambe le console di nuova generazione hanno registrato cifre di vendita considerevoli nei rispettivi periodi di lancio e ciò non è scontato, specialmente per il momento storico che stiamo vivendo. Attualmente anche le due sorelle di casa Microsoft, Xbox Series X|S, uscite entrambe il 10 novembre, sono sold out. Avendo stabilito anch’esse un record di vendite al lancio, Microsoft può comunque ritenersi ampiamente soddisfatta del lavoro svolto finora.