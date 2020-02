PUBG, arriva finalmente il cross-play tra PS4 e Xbox One

Prima del grandissimo successo di Fortnite e, in parte, di Apex Legends a dominare il panorama dei battle royale era PlayerUnknown’s Battlegrounds, o PUBG, con il titolo di Bluehole che non aveva assolutamente rivali. Con il tempo le cose sono però decisamente cambiate e ora PUBG si trova nell’inedito ruolo di dover rincorrere.

Proprio per colmare almeno in parte questo gap Bluehole ha recentemente annunciato che il tanto atteso cross-play tra i giocatori del titolo su PS4 e Xbox One è finalmente disponibile. Ancora nulla da fare, invece, per gli sfortunati giocatori su PC. Tale possibilità, ricordiamo, è però presente con anche i giocatori Switch, PC e mobile sul diretto concorrente Fortnite da oramai diversi mesi.

Il cross-play su PUBG aveva già fatto il suo esordio nell’ottobre 2019 solamente per i tester del titolo, ma solamente a partire dall’update 6.2 è diventato una feature aperta a tutti i possessori dell’opera. Era infatti fino ad oggi possibile incontrare nel bel mezzo delle partite giocatori provenienti da altre piattaforme, ma non formare squadre miste tra giocatori Xbox One e PS4. Una limitazione che snaturava decisamente l’essenza stessa del cross-play.

Ora con l’update 6.2 il tutto è stato fortunatamente risolto e per aggiungere un proprio amico proveniente da una differente piattaforma basta ora cercare il nome utente di Xbox Live o del PSN tramite la lista amici di PUBG. Un procedimento semplice e veloce, che permette di giocare senza problemi insieme ai propri amici.

Che ne pensate di questa notizia, siete degli assidui giocatori di PlayerUnknown’s Battlegrounds o i battle royale non hanno mai fatto per voi? Siete contenti dell’introduzione, anche se parziale, del cross-play all’interno del titolo? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.