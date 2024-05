Questo browser game ti sfida a capire se stai parlando con un'IA o un essere umano (ed è difficilissimo)

In un'epoca dominata dalla rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, distinguere gli esseri umani dalle macchine è diventato un compito sempre più arduo. Le immagini, video e testi generati, infatti, ci pongono di fronte a scenari inimmaginabili pochi anni fa, trasportandoci praticamente all'interno di Blade Runner.

Questa tendenza ha spinto la creazione di Human or Not, un browser game ispirato al concetto di Chatroulette, dove, però, i giocatori devono indovinare se il loro interlocutore sia un essere umano o un'intelligenza artificiale, basandosi su una conversazione di due minuti. Sviluppato da AI21 Labs, Human or Not sfrutta alcuni tra i più avanzati modelli di linguaggio come Jurassic-2, GPT-4, Claude e Cohere, proponendo una varietà di sfide dialogiche tanto affascinanti quanto sconcertanti.

L'iniziativa, che origina da un progetto di ricerca scientifica, mira a esplorare i confini tra l'intelligenza umana e quella artificiale. Si colloca nell'ambito del test di Turing, una metodologia proposta da Alan Turing che valuta la capacità di una macchina di esibire comportamenti indistinguibili da quelli umani. Le esperienze nel corso del gioco hanno già messo in luce come, a volte, distinguere tra interlocutori artificiali e umani possa non essere così immediato, anzi. Inviando un messaggio a testa, al termine dei 2 minuti dovrete indovinare se avete parlato con un bot o con un essere umano, scoprendo poi la verità.

Nonostante il suo carattere ludico, Human or Not fa inevitabilmente riflettere sulla natura dell'interazione umana nell'era digitale, oltre a offrire un'inedita prospettiva sulla progressiva raffinatezza degli algoritmi di conversazione. Ovviamente potete provare anche voi Human or Not semplicemente visitando il sito web (ovviamente grautito). Buon divertimento a scoprire se state parlando con un essere umano o un replicant!